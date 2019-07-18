高雄登革熱再+1　鼎西里連兩天確認病例...父女同染病

▲疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎西里執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市登革熱疫情仍持續，疾病管制署今（18）日公布高雄市三民區鼎西里確認1例本土登革熱，個案為30多歲女性，與昨（17）日公布60多歲男性個案為同住家人，評估在週邊社區感染可能性較高；而這也是鼎西里當地連需兩天確認有登革熱病例。

疾管署副署長莊人祥表示，該名30多歲女性個案從7月14日至16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，於第二次就醫時由診所通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型。

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衛生單位調查她近期無出國史，活動地以住家及三民區鼎力里工作地為主，由於其住家與6月底發病本和里、鼎西里確診個案相近，且同住家人已於昨日確診，依其發病日及活動史研判，於三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

鑒於鼎西里近兩天已陸續確診２名個案，疾管署及高雄市政府防疫人員不敢掉以輕心，昨日已完成個案居住地孳生源檢查及噴霧壓罐作業，今日完成鼎西里風險評估及列管點查核，預計明日至居住地周邊社區執行緊急防治工作，全力防堵疫情擴散。

今(2019)年截至目前國內累計52例本土登革熱病例，為高雄市41例(三民區35例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市11例(中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。

疾管署再次提醒，預防登革熱最有效的方法為清除孳生源，民眾除了應清除戶內外積水容器外，也應主動巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、天溝(屋頂排水溝)及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。