乳癌女偷塞「神秘水果袋」！名醫一打開嚇傻…36字獨白2.8萬網感動哭



▲為了答謝醫師，乳癌女準備「神祕水果袋」送入診間。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

網搜小組／綜合報導

為了答謝醫師的仁心仁術，許多民眾在癒後都會「送禮」表達心意，但大多數的醫院皆宣導「不收禮」觀念，以建立透明廉潔的醫療環境。外科名醫江坤俊說，某天門診看到一半，突然遇到一名罹患乳癌的中年女性打開診間門，在他腳邊放了裝有青菜水果的塑膠袋，但卻從未一探裡頭是什麼。某天太太打開後嚇一跳，他看到後也傻了，36字獨白讓2.8萬網友超感動。

外科名醫江坤俊17日晚間在粉專PO文，指某天門診看得如火如荼時，突然有位中年女性開門走進來，手上提著一個透明「神秘塑膠袋」，從外觀看到裡頭有些青菜和水果，「我說妳剛開完刀，自己把這些拿回去吃，她搖搖頭，把東西放在我的腳邊就走出去了.....。」



▲江醫師不僅替乳癌女保留乳房，連乳頭都留下來了。（圖／達志／示意圖）

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原來，這名「來送禮」的是一名乳癌患者，當時求診時腫瘤快8公分大，且非常靠近乳頭。江坤俊說，「她非常擔心自己會失去乳房，好像比擔心自己的命還更擔心......幸好最後她不但保留了乳房，連乳頭都留下來了。」下診回家後他將水果袋拿給太太，卻從未打開看過。沒想到今天一回到家，太太拿出一張卡片和水果，並說「送水果的那位病人，裡面放了錢給你……。」讓他當場愣住。

江坤俊說，「錢是一定會還給妳的，如果妳不收，我會幫妳做公益。」也再三提醒病患們，真的不用包紅包給他，「我以前沒收過，以後也不會，照顧好每一個來找我的病人，是我的責任，因為我，是一個醫生。」充滿力量的36字獨白鼓舞所有病患，要成為他們最堅強的後盾。最後江也開玩笑的說，「我如果收病人的錢，我爸媽一定會打死我......但送水果...我會收哦。」