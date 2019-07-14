哎呀！人家是「胎記」　不是被打啦！

▲袁正醫師表示，太田母斑常位於臉上而嚴重影響外觀，往往對小孩的自信心及社交有很大的影響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名30多歲的王小姐捂著半邊臉、低著頭踏進診間，訴說這塊從小就困擾著她的臉上胎記，讓她每次走在路上，都被路人詢問是否被家暴，令她尷尬不已，這次說什麼都一定要把斑除掉！經檢查，王小姐這塊胎記，其實即是所謂的「太田母斑」。

成大醫院皮膚部袁正醫師表示，如果有看過水滸傳，必定對書中的「青面獸楊志」這號人物有著深刻印象，書裡描述他臉上就有一青色胎記，相信應該也就是「太田母斑」，太田母斑最早於1939年由日本的Ota教授所提出，常好發於亞洲人，發生率約為千分之1，且以女性患者較常見。

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▲太田母斑治療後有不錯效果。

臨床表現為青黑色或藍灰色斑塊，主要分布在三叉神經的第1或第2分枝，大約在眼眶周圍、臉頰、額頭或鼻翼等部位，但也可能侵犯鞏膜、結膜或口腔等黏膜的位置；其發生大多為單側，但也有約1成患者會有雙側的分布。

袁正醫師表示，多數太田母斑患者於出生時或1歲前就會表現，少部分則在青春期後才變得明顯，但不論什麼時候出現，病灶都不太會自己消失。其發病原因，可能是在胚胎發育時，應該移動到表皮基底層的黑色素細胞被滯留在真皮層，且不正常的增生，因而產生藍黑色的色素斑塊。

至於太田母斑的治療，袁正醫師表示，過去是使用磨皮、冷凍、化學換膚等療法，但大多療效不佳且易留疤。現今治療的主流為針對破壞真皮層黑色素的Q開關} （Q-switch）雷射治療，例如紅寶石雷射、紫翠綠雷射及銣雅鉻雷射等，治療數次後通常有不錯的改善。至於治療時機目前尚有爭議，有文獻認為愈早治療，所需要的治療次數似乎愈少。

由於太田母斑常位於臉上而嚴重影響外觀，往往對小孩的自信心及社交有很大的影響，另外也有文獻記載極少數有惡性病變的案例，袁正醫師表示，因此會建議患者需盡早尋求皮膚專科醫師的協助及治療。