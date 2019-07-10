▲北部麻疹再+1！30多歲女越南染病，可傳染期多次搭「板南線」。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部疾管署今（10）日公布國內新增1名境外移入麻疹確定病例，為台北30多歲女性，6月19日至23日曾跟旅行團至越南旅遊，返國後於6月25日陸續出現疲倦及頭痛噁心等症狀，並於7月3日出疹，但因發燒症狀不明顯，就醫3次皆未被通報，直到8日才經通報確診；目前個案居家隔離中。

疾管署表示，衛生單位已初步掌握個案之同住家人、職場及就醫相關接觸者共75人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月25日。

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個案可傳染期間曾搭乘台北捷運板南線、松山新店線，以及306、605路公車，並曾於6月30日下午到三創文創園區逛街，提醒曾於可傳染期間出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

▲個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）

今年截至目前國內累計104例麻疹病例，66例國內感染、38例境外移入病例，其中34例為本國籍民眾。感染國家以泰國11例、越南11例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊23例最多，其次為商務及探親。

莊人祥表示，我國部份鄰近國家之麻疹疫情持續，今年截至6月，越南累計約4700例確診；泰國累計報告約3500例；中國大陸截至5月累計約1600例；紐西蘭截至7月5日累計280例確診。歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻，另北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數亦超過千例。

疾管署呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗之醫療院所自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。