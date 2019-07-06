酷暑來臨小心熱傷害！中暑還是熱衰竭　醫師教你這樣做

▲酷夏來臨，戶外活動尤其要小心熱傷害。（示意圖／pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

酷暑來臨，戶外活動小心熱傷害！熱傷害是人體無法調節體溫來散熱，而產生各種病症的統稱；最常見的熱傷害疾病就是「中暑」及「熱衰竭」。臺北榮總醫院竹東分院急診室李國瑋醫師說，從名字看起來，雖然像是兩種不同的疾病，但熱衰竭如果處理不當，往往會惡化並進展到最嚴重的中暑。

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▲若有熱衰竭或中暑症狀，醫師建議在送醫治療前，儘可能先為患者降溫。（示意圖／pixabay）



【熱衰竭的症狀】

熱衰竭是指在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，中心體溫會提高但不會超過40℃。除了體溫上升，熱衰竭還會出現以下症狀：

頭暈、頭痛

無力虛弱

大量出汗、皮膚溼冷

臉色蒼白

心跳加速、姿勢性低血壓

噁心嘔吐

肌肉抽筋

【嚴重的中暑症狀】

當熱衰竭症狀持續惡化，人體已經幾乎無法調控體溫時，就可能出現熱衰竭以外的中暑症狀。熱衰竭的時候，體溫雖然上升但不會超過40℃，人雖然會感到不舒服，但也還能流汗，大腦還沒受到傷害因此意識不受到影響。然而中暑與熱衰竭的最不同之處，在於中暑會讓體溫調節失控及中樞神經系統受到影響。因此相較於熱衰竭，中暑是指在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫超過40℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。中暑有另外 3 個最為嚴重的症狀：

中心體溫超過40℃

有中樞神經異常的症狀（如意識混亂、意識不清、情緒不穩、說話不清不楚等症狀）

皮膚因無法出汗而呈現乾燥

【快速分辨症狀】

一旦有人發生熱傷害，旁人首先要快速分辨這是熱衰竭還是中暑，也就是量測體溫有沒有超過40℃，並觀察精神以及意識狀態有沒有改變。如果暫時只是熱衰竭，可以先嘗試降溫，之後觀察是否發生體溫持續升高，或意識狀態變化等中樞神經症狀，如果持續惡化，就要送醫。如果發現體溫過高、意識出現變化的中暑情形，一定要趕快邊降溫、邊儘快送醫。

▲夏季只會越來越熱，慎防熱傷害。（圖／台北榮總新竹分院提供）

【送醫前的處理步驟】

出現上述熱衰竭或中暑症狀，建議在送醫治療前，儘可能先為患者降溫，不僅能減緩身體的侵害，也能增加患者獲救的機會，所以初步的處理是非常必要的。有關中暑及熱衰竭的降溫處理步驟如下：

1.將患者移至陰涼通風處，揭開多餘的衣物。

2.如果沒有出現噁心嘔吐或意識不清的症狀，患者可以補充水份及電解質。

3.持續在患者身上灑水或用水擦拭降溫。

4.將冰冷的毛巾敷在患者的「頸部」、「雙側腋下」及「鼠蹊部」。



李國瑋醫師提醒，若發生體溫持續升高，或意識狀態變化等中樞神經症狀，就要趕緊送醫。

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