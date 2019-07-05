為登革熱疫情陳其邁5日再南下！台南2550萬防治經費全數同意

▲行政院副院長陳其邁南下台南主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第二次會議」。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今年已經有37例本土登革熱病例，除了先前爆發群聚疫情的高雄市之外，台南市永康區也在上月底出現本土登革熱，接著中西區、東區亦有病例發生。行政院副院長陳其邁今（5）日南下台南主持會議，對於台南防治登革熱所需費2,550萬也全數同意動支。

為了解台南登革熱疫情及防治現況，陳其邁5日再次南下到台南，於疾病管制署南區管制中心主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第二次會議」，聽完相關單位報告後指示衛福部、國家蚊媒傳染病防治中心與環保署、國防部，務必秉持專業及過去多年所累積的防治經驗，持續協同台南市政府落實各項防治工作，也慰勉所有參與防治的防疫夥伴一起努力，共同遏止疫情擴大。

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疾管署副署長莊人祥表示，與高雄申請經費程序相同，今年中央補助台南市例行登革熱防治經費661萬元，並動支台南市二備金之後，再依據防治計畫編列所需補助經費2550萬，陳副院長則於會中拍版同意全數支持。

陳其邁會後視察台南市中西區病例發生處及周邊地區，了解環境管理及孳生源清除情形，並強調，登革熱是一種環境病、社區病，民眾除維持警覺做好防蚊措施外，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫；另夏季高溫多雨，最易造成病媒蚊孳生，全體市民應一起動起來，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除孳生源，消除登革熱。