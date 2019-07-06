男子進食困難、體重驟降　檢查驚見「食道大幅彎曲、塞滿食物」

▲個案食道攝影圖，術前（左）食道鋇劑攝影觀察到食道S型彎曲與鳥嘴型表現，吞入的顯影劑停留食道；術後（右）顯影劑已經可以通過食道進入胃。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

67歲周先生，過去20年經常有火燒心等問題，使用胃食道逆流藥物也沒改善，近期還出現進食困難，幾個月體重就快速下降10多公斤。台北榮總收治該名個案，透過內視鏡檢查發現他食道大幅彎曲擴張，還充滿未消化的食物，後來確診為少見食道遲緩不能症。

台北榮總內視鏡診斷與治療中心主任盧俊良表示，個案在接受新一代高解析度食道動力學檢查時發現食道收縮蠕動功能喪失，合併下食道括約肌壓力增加，為食道遲緩不能症第一型，後續在接受經口內視鏡下食道括約肌切開術（POEM），隔天就恢復進食且無吞嚥困難症狀，一個月後體重回升十公斤，順利解決了十多年來的困擾。

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盧俊良指出，食道遲緩不能症是一種少見的食道蠕動功能異常疾病，其病因不明，可能與病毒感染相關，致病機轉為食道肌肉收縮功能喪失與下食道括約肌放鬆失能。

初期症狀為偶有逆流，經過數個月至數年逐漸進展為吞嚥困難與胸痛，嚴重時則會進食後嘔吐並伴隨體重減輕等情形。因進食狀況異常，病人逐漸減少對外的社交活動，嚴重影響生活品質。

盧俊良指出，這類疾病症狀變化速度慢且類似胃食道逆流，經常造成誤診，也因此，需要進行一系列完整檢查確診，包含上消化道內視鏡檢查，排除結構性異常(如食道腫瘤)、食道鋇劑攝影以及食道動力學檢查等，其中以食道動力學檢查為確定診斷的黃金標準，現在新型的儀器檢查時間短，且成功率高，診斷率能增加1倍。

治療食道遲緩不能症，盧俊良說，傳統以內視鏡氣球擴張術、腹腔鏡Heller氏食道括約肌切開術為主，經口內視鏡下食道括約肌切開術則是近十年來新發展的一種微創內視鏡手術，治療效果與傳統治療不相上下或更優，近幾年來該院已為多位病友進行治療，術後症狀皆緩解且恢復正常社交生活。