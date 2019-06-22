斐濟男「5年靠嘴呼吸」台灣醫師助切除草莓大鼻瘜肉...當場感動落淚

▲國泰醫院前往斐濟執行醫療服務，耳鼻喉科方麗娟醫師(右二)為斐濟病人進行鼻竇內視鏡手術。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國泰醫院日前赴斐濟執行醫療服務，一名65歲男子因長滿「草莓般大的鼻瘜肉」，使得鼻子外觀變形，5年多來都只能張嘴呼吸。醫療團隊通力合作加上從台灣運去的鼻竇內視鏡與動力迴轉螺旋刀，終於完成手術，三天後老先生移除止血用的鼻填塞，老先生竟然默默在診療椅上拭淚，還以為是術後疼痛難忍，趕忙詢問下才得知是因為得以再度用鼻子呼吸而感動。

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▲草莓般大鼻瘜肉。（圖／國泰醫院提供）

國泰綜合醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，迄今第十一度前往斐濟醫療服務。因應當地中耳炎、鼻竇炎盛行率高，本次醫療團除持續派遣耳鼻喉科醫師外，特別由麻醉、疼痛科專業的副院長簡志誠擔任醫療團團長，率領麻醉科團隊與放射線科醫師戴嘉裕通力合作，於斐濟第三大醫院(Subdivision Labasa Hospital)開設高規格疼痛門診。

簡志誠表示，過去數年國泰醫療團耳鼻喉科醫療服務的好口碑，當醫療團一到達，診間外已排滿了從各地來的病人與家屬，很多是全家已一起期待了好幾個月，有的還需輾轉搭好幾小時車，由於當地缺乏耳鼻喉科次專科醫師，這些病人的病史相對長久，病灶也較難處理。

國泰綜合醫院耳鼻喉科方麗娟醫師指出，像是該名65歲、鼻瘜肉大如草莓的患者，5年多來只能張嘴呼吸，在靠著手術與麻醉團隊通力合作才幫他解決困擾。

▲副院長簡志誠(左二)與放射線科醫師(戴嘉裕右三)通力合作，進行疼痛治療與教學。（圖／國泰醫院提供）

在疼痛門診的部分，由該院各科醫師帶著各式中重度非癌慢性疼痛的病患至診區會診，其中逾50%已因長年無法緩解的疼痛，頻繁接受嗎啡類止痛藥品注射，因有成癮之嫌，醫師莫不頭痛萬分。

一名年約50歲男性，因慢性下背疼痛困擾多年，頻繁就醫接受嗎啡類止痛藥品注射，也因疼痛無法挺直身體，拄著拐杖進到疼痛門診診間，經醫療團詳細問診、評估，並經超音波導引確認疼痛部位給予疼痛阻斷術，病人總算恢復笑容，更趁醫療團搭機離開前，帶有類似問題的家人回到診間，而「病人拄著柺杖進來，卻能擺脫拐杖，直挺挺走出去」也讓醫療團隊甚感欣慰。

國泰綜合醫院放射線科醫師戴嘉裕指出，這已是放射線科第四次前往斐濟，此次除了合開疼痛門診，也提供當地放射線影像的判讀與檢查，另外更藉助超音波影像導引定位，引流數個8-12公分「椰子般大的肝膿瘍」，也教導當地放射線科醫師許多診療技術與知識，希望將醫療能力扎根在當地。

▲放射線科醫師戴嘉裕(左)利用超音波影像導引定位 ，引流數個椰子般大肝膿瘍。（圖／國泰醫院提供）