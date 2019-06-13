阿翔激吻謝忻！她神解「外遇＝吃鹽酥雞」3原因…網酸：戒不掉



▲阿翔驚爆婚變，兩性專家艾姬以「鹽酥雞」比喻外遇。（圖／翻攝自阿翔、謝忻IG）

記者李佳蓉／綜合報導



「浩角翔起」阿翔（陳秉立）12日爆出與謝忻「靠車窗激吻」不倫戀，引發軒然大波，當天中午即召開記者會，坦言與謝忻「超過友誼界線」，未拿捏分寸，向各界及家人道歉。但網友最心疼的，莫過於至未對此事做出回應的阿翔妻子Grace。究竟已婚人夫為何搞外遇？兩性作家艾姬以「吃鹽酥雞」列舉3點比喻，網友看完大讚中肯：「戒不掉」。

阿翔和多年好友謝忻發展出不倫戀，昔日好友變成小三，也成為眾所議論的焦點！兩性作家艾姬12日晚間在臉書粉專《我是艾姫：情癒撩慾系作家》針對此事抒發想法，她認為外遇就像吃鹽酥雞，明知不太健康，卻貪圖品嚐當下的療癒感，但吃完後又心懷罪惡感。

此事為何驚動全台，引發網友震怒？除了阿翔和謝忻為同門10多年的師兄妹，先前雖數度傳出緋聞，但雙方當時堅稱只是「好兄弟」外，網友對於阿翔已有超美正宮為何還找小三感到不解。艾姬說：「那你為什麼家裡有美味餐食還要吃鹽酥雞呢？」分析可能原因有3點：1.沒吃飽偶爾打牙祭、2.療癒完還可以繼續為生活努力啊！3.邪惡事物的本身就是強大的誘惑。



▲男女到底有沒有「純友誼」，兩性專家御姊愛說話了。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

請繼續往下閱讀...

艾姬說，人性本來就有多種面貌的，「沒經歷過婚姻的人不會理解，總會有那些個什麼時候，讓你覺得甘願冒個身敗名裂的風險也要出去透透氣，只是有人忍住了，有人則太衝動。」她點破，社會上婚外情比例比你我想像得都還要多，其中包括天天在FB、IG上狂曬恩愛、曬小孩、放閃光的夫妻，「不是他們太虛偽，而是有時候不那麼做，他們會連自己都不相信幸福了！」而偷吃比例真的高過於大家想像，「差別只是在於有沒有被抓到而已」。

網路知名兩性專家御姊愛也針對「相不相信男女有純友誼？」在臉書粉專《MissAnita 御姊愛 （徐豫）》提出看法，她認為「一時純友誼有可能，一世很難」，若人與人間沒有一點點好感，也不會與這人常聯繫，一旦有了頻繁聯繫，代表對彼此有平均值以上的好感，且這份感覺容易因為事情、環境而加溫。她坦言曾信任人性，但隨著看的人、遇的事越來越多，「現在你問我，隊友（或未來的老公）能不能有密切互動的異性女生朋友？」她的答案是：不可以。

御姊愛在文內也引用利菁曾說的一句話：「人夫人妻沒有擁有婚外紅粉知己的權利。」她認為婚外紅粉知己全是鬼扯，只是讓自己有了向外找尋慰藉的說法，「心一旦偏了，離褲帶鬆還會遠嗎？」