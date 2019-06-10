以為卡到陰！22歲女大生罹「年輕人痴呆症」　醫曝致病原因



▲女大生因患有「年輕人的痴呆症」－思覺失調症，生活開始起了變化。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你看過《我們與惡的距離》嗎？一名22歲女大生，在大二時罹患和劇中應思聰一樣的「思覺失調症」，開始出現妄想、幻聽和幻覺，總覺得同學們很奇怪，都知道「她在想什麼」，開始對她指指點點，她開始將自己封閉在家裡房間內，不想上學。其實這是大腦神經化學物質分泌失衡所致，醫師也提醒家長應多關心子女的日常表現，及自我照顧能力。

澄清醫院中港院區身心門診主任周少華指出，該名22歲女大生，因為雙親工作早出晚歸，未察覺女兒沒上學情況，直到學校通知女兒未參加期末考才驚覺不對勁，並且觀察到她整天躲在房間內，呆頭呆腦若有所思，不想梳理也不想洗澡，等到家人都睡了才走出房間找東西吃，以為女兒卡到「歹咪仔」帶她四處到廟裡拜拜解厄，最後一家廟的乩童提示要到台中西屯區醫院找一名精神科女醫師，「會有幫助的」。



▲《我們與惡的距離》中的應思聰因罹患「思覺失調症」開始有妄想、幻聽的症狀。（圖／公視提供）

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當父母帶女兒看診時說是「神明指示來的」，周少華著實有點驚訝！經詳細問診後診斷是罹患妄想、幻聽、幻覺「思覺失調症」，據了解，女大生發病時，總覺得同學都怪怪的，竟然知道「她在想什麼」還對她指指點點，更感覺到身邊有音波和電波一直干擾她：「妳不要出門，一出門，人家都知道妳在想什麼」。後來讓她持續服藥控制病情，她也休息一年配合治療，雖然偶爾電波還會出現，但她已有病識感，就不理它了，今年也順利從大學畢業。



周少華指出，這種妄想、幻聽、幻覺的「思覺失調症」，好發於15～35歲的年輕人，男女比率差不多，主要是大腦神經化學物質分泌失衡所致，有可能是遺傳基因造成。醫學文獻統計，父母親有一人有此病史，遺傳的機率有10%，如果沒有遺傳因子，一般的盛行率約1%。





▲澄清醫院設有「澄心學園」提供園藝訓練。（圖／澄清醫院提供）

周主任強調，思覺失調的年輕人，早期被形容是「年輕人的痴呆症」，目前已有藥物可以控制，但需長期規則服藥，就像治療慢性病一樣，如果擅自停藥是有可能復發，最重要的是在穩定治療後，要接受從事各樣生活技能的訓練，澄清醫院設有「澄心學園」的日間照護醫療，透過音樂、園藝、運動、生活、工作等訓練，協助病患提升自我功能、獨立生活、回歸社會。

同時，周少華也呼籲家長要關心子女的日常生活，對於子女的行為舉止、言語表達、自我照顧能力及就學情形，要多加注意，一旦發現有異樣，最好尋求專業醫師評估診斷。