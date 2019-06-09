27歲OL每天放屁數10次　一看「肚子有東西」竟罹大腸癌！父崩潰癱地

▲OL每天放屁數10次，一照腸鏡竟罹患大腸癌！（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

記者許力方／綜合報導

27歲的OL小美（化名）因頻繁放屁，竟發現罹患了大腸癌。原來小美最近除了每天屁特別多，還經常腹瀉、腹痛，她以為只是因為吃太多「麻辣燙」，導致腸胃不適，結果父母發現後，拉著強行就醫，一照腸鏡檢查才看出，她的「大腸裡有東西」，得知大腸癌已經第三期，爸爸更嚇得當場癱軟在地。

64歲資深藝人賀一航大腸癌病逝，震驚全台，衛福部國健署資料指出，台灣大腸癌發生、死亡人數每年都在快速增加，位居所有癌症發生、死亡率分別第二、三名，網路更瘋傳「常放臭屁，恐是大腸癌前兆！」一說，雖被醫師駁斥為無稽之談，但《中國實用內科雜誌》報導，27歲OL小美就因頻繁放屁，檢查出罹患大腸癌。

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▲小美電腦斷層檢查時，初步沒有發現大腸異狀。（示意圖／資料照）



▲大吃大喝讓大腸長期受刺激，增加息肉發生機率。（示意圖／記者林悅翻攝）



小美就診時提到，最近不管吃什麼，屁總是特別多，每天會放數10次，並且經常腹瀉、腹痛，沒有吃大蒜或豆製品，倒是上班日的中餐都在吃麻辣燙。當天先行做了電腦斷層檢查，初步沒有發現異常；隔天醫生安排清腸照腸鏡，經過20分鐘，醫生將她推出診間時，只說了一句「大腸裡有東西」，具體性質則需等3天，化驗結果報告出爐才知道。

第3天早上報告出爐，醫生偷偷告訴小美父母，結果顯示她罹患大腸癌已經第三期，爸爸當場癱軟在地，不敢置信，連醫生也相當震驚，「這麼年輕就腸癌，再拖就晚了！」

小美得知後，哭著問醫生「我只是最近屁多一點，怎麼會是腸癌？」醫生解釋，小美的大腸癌屬於進展其，還能以手術治療。事實上，每天放屁超過15次，且屁很臭，還有腹瀉、便祕交替等症狀，就要注意腸癌可能。

醫生表示，良好飲食習慣下，食物經消化吸收，通過小腸進入大腸後，殘餘少量的蛋白質和脂肪，這些殘餘在腸道菌群作用下，還能繼續合成人體必需的物質。但若動物性蛋白質和脂肪攝入量增加太多，超出小腸消化吸收的能力，進入大腸「發酵罐」中，過多的營養物質會導致菌群失調，並將富餘營養大量合成胺類物質。

「胺」就是致癌物，可為液體或揮發性氣體，氣味十分臭，有時吃太多太好，腸道負擔太重，放臭屁，長期刺激下，增加腸道腺瘤性息肉發生機率，腺瘤長大就成了大腸癌。一般情況下，大腸癌症狀非常不明顯，極早期基本上沒有任何異常，到了較早期和中期才可能會有較明顯的症狀；進展期則會明顯和典型。

出現這3種異常狀態就得注意：



1.便血

很多都有便血，大部分都是痔瘡導致的，但是鮮紅色的不一定全是痔瘡，直腸癌也會出現鮮血便；如果你大便是黑色或暗紅色的，那就要小心了。

2.腹部包塊

大約有半數的腸癌患者會出現腹部包塊現象，這是腫瘤腸網膜及周圍組織粘結引起的腫塊，性質不規則，有一定的活動度，而在腸癌晚期由於腫瘤的浸潤程度成高腫塊可能會難以活動。

▲放屁是正常生理現象。（圖／記者李佳蓉攝）



3.腹痛、腹脹

早期很少有這種現象，一般都是在中晚期，這也是腸癌的信號之一，因腸道功能紊亂，或腸道梗阻導致腹痛、腹脹，多集中在中下腹部，多為隱痛或脹痛，有漸漸加重的趨勢。

4. 排便習慣改變及大便性狀改變

比如大便變細、變形、次數增加、粘液便、腹瀉、便秘，或腹瀉與便秘交替出現等。