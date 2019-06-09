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台中男記性變差以為失智　竟是「血糖過低」造成

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▲台中男以為自己失智，竟是血糖過低造成。（圖／豐原醫院提供）

▲台中男記憶力下滑以為患失智，經醫生檢查竟是「血糖過低」造成。（圖／豐原醫院提供）

記者陳玉／台中報導

台中50歲陳姓男子因記性逐日變差，以為自己罹患失智，前往豐原醫院求診；據豐原醫院神經內科主任洪良一檢查發現，陳男長期血糖過低，才會導致記性變差，可能是因胰島素分泌過多、或胰島素瘤引起，目前陳男有使用藥物控制血糖，待檢查胰島素瘤大小若可用手術去除，是有辦法治癒的。

洪良一表示，陳男進行胰島素C胜肽檢測時，比正常人高出好幾倍，但陳平時三餐食慾正常，也會吃零食，但在飯前、飯後的血糖檢測，血糖值都低於正常值的70至90毫克，落在50至60毫克。

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洪良一說明，血糖過低主要是因胰島素分泌過多、或胰島素腺瘤引起，而血糖過低時，腦細胞執行功能就會受到影響，專注力、反應力也會相對下降，因此看診時會用「100減7」的計算中測試，此案陳男在連續5次減法錯了3次，更對基本身份、工作詢問，反應也明顯較慢，有輕微認知異常。

洪良一也說明，此案陳男不算失智，因他是血糖過低造成腦細胞功能失常，但若長期血糖過低又沒發現這個問題，仍會有失智可能性，建議民眾若發現家中有人突然專注力、記憶力下滑，應儘早到醫院求診。

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關鍵字： 台中 記性 血糖過低
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