快速進行性腎絲球腎炎　有如「失速列車」加速面臨洗腎威脅

▲成大醫院郭德輝醫師提醒指出，「快速進行性腎絲球腎炎」早期症狀不具特異性，常難以察覺，當發現腎功能有異，應求助專業醫療團隊協助，及早接受治療以免步入洗腎命運。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

健康的溫先生，數月前開始感到容易疲倦，血壓偏高、腎功能不佳，稍微活動就容易喘，咳痰有血絲，成醫腎臟科郭德輝醫師檢查發現係「抗嗜中性球細胞質抗體相關血管炎」引發之快速進行性腎絲球腎炎及肺出血，以「莫須瘤」、「雙重過濾血漿分離術」治療，即時阻止因腎臟快速惡化而馬上面臨長期洗腎的問題。

郭德輝醫師指出，原本要使用「癌得星（Cyclophosphamide）」治療「快速進行性腎絲球腎炎」合併「肺出血」，但考量高劑量「癌得星」恐會影響未婚的溫先生日後生育能力，醫療團隊與之討論後，溫先生決定自費使用第二線用藥「莫須瘤（Rituximab)」。在接受7次「雙重過濾血漿分離術」及4次「莫須瘤」治療後，溫先生的「快速進行性腎絲球腎炎」終於停止，即時阻止因腎臟快速惡化而馬上可能面臨長期洗腎的問題。

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郭德輝醫師指出，「快速進行性腎絲球腎炎」會對腎臟造成一定程度的破壞，是除了因糖尿病、高血壓等慢性病造成的慢性腎臟病變，以及各式急性腎損傷之外的長期洗腎原因之一，發生機會約幾萬人中會有1人，及早診斷治療就可以避免。所以溫先生仍持續追蹤及治療慢性腎臟病，目前尚無發現「抗嗜中性球細胞質抗體相關血管炎」復發情形。

郭德輝醫師指出，「快速進行性腎絲球腎炎」是因免疫調控出現問題，自身免疫系統開始攻擊腎臟，腎功能惡化以正常人數十倍至數百倍的速度下降，就像失去自我調控的失速列車，數日至數星期就會到達需要洗腎的終點，即使治療也無法逆轉，最後只能接受長期洗腎。但如能及早接受治療，藉由「雙重過濾血漿分離術」或「血漿置換」，加上類固醇或其他新一代免疫調節劑，重新控制與設定失控自身免疫系統，阻止腎臟的持續惡化。

郭德輝醫師提醒民眾注意「快速進行性腎絲球腎炎」常見的臨床症狀，包括：（一）非特異性表現的症狀：疲累、體重減輕、發燒、突然血壓升高。（二）腎臟本身相關的症狀：血尿、蛋白尿、尿量變少、水腫、腎臟功能指數於數日至數星期內快速變差，包括肌酸酐上升、腎絲球過濾率下降。（三）腎臟以外器官受到影響的症狀：肺出血、上呼吸道出血或肉芽組織增生。

郭德輝醫師提醒指出，「快速進行性腎絲球腎炎」因早期症狀不具特異性，常常難以察覺，所以當有尿量減少、突然持續性的血壓升高、抽血檢驗發現肌酸酐快速升高、驗尿發現血尿或蛋白尿時，應盡早尋求專業醫療團隊的協助，以能儘快找出腎臟功能惡化的原因，早日接受適當的治療，才能重拾健康。