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下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺」都已轉移

陳凱力

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▲下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺」都已轉移。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲王小姐過去沒有抽菸史，卻被醫師診斷出腫瘤已轉移骨、肝、肺。（圖／臺大醫院新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

40多歲王小姐(化名)沒有抽菸的習慣，2018年開始有下背痛及腳痛的情形，甚至疼痛到難以行走的狀況，經醫生檢查發現有多處脊椎壓迫性骨折，此外，骨骼掃描也檢查出多處骨轉移、電腦斷層發現有肺部腫瘤及肝臟轉移，經轉診至台大醫院新竹分院治療。

台大醫院新竹分院影像醫學部柯維鈞醫師表示，當病人肺部發現原因不明的組織，需要作病理切片檢查來確定其病因，以擬定正確的治療方式時，可運用電腦斷層導引組織切片術。電腦斷層導引肺部腫瘤切片是利用電腦斷層的定位與導引，經皮下穿刺把切片針引進病灶，切取組織樣本，進行病理檢查。

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因組織部位不同、病灶深淺大小不一而有差異，醫師會根據病患的狀況，選擇適合的替代方案處理，例如氣管鏡導引之組織切片術、施行胸腔內視鏡手術之組織切片、施行開胸手術之組織切片。

▲下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺」都已轉移。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

柯維鈞醫師說明，一般來說氣管鏡適合做靠近大支氣管的病灶，而遠離支氣管或靠近體表的病灶則適合電腦斷層導引。若是運用外科手術進行之組織切片，則可以取得比較大量的組織或直接將病灶切除，但較電腦斷層及氣管鏡導引更加侵入。

不過，臨床上也有一些不適合做電腦斷層導引肺部切片的病人，例如：
1. 在影像上沒有可從體表安全接近的路徑，不適合電腦斷層導引。
2. 病人無法配合呼吸靜止，難以準確到達病灶。若病人意識不清，則不容易進行此術式，危險度將提高；或是年紀小的病人，可能需要在全身麻醉的情況下，才能作本手術。
3. 病人有出血傾向或血液凝固異常的疾病，或正在使用抗凝血藥物者，須改善凝血功能或等藥效過後才能進行。
4. 會對麻醉藥嚴重過敏的病患。

總結來說，電腦斷層導引肺部切片是相對準確安全的術式，常使用於肺部病灶需要確定病因，或擬定之後的處置。但病患是否適合電腦斷層導引，需要放射科醫師仔細評估，才能降低病患風險，減少併發症產生。

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關鍵字： 台大醫院新竹分院 腫瘤 抽菸 原位癌 轉移
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