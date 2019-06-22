泡菜好無辜！泡菜究竟是「致癌物」or「治癌物」？

韓國人怒了！泡菜究竟是致癌物還是治癌物？老祖宗傳下來的泡菜竟是毒物？韓國人胃癌發生率全球第一就能證明和泡菜有關嗎？根據韓國泡菜世界研究所的研究團隊發現，泡菜對胰腺癌和肝癌細胞具有抗癌作用！真相究竟為何？

今天下午TVBS、三立新聞、LINE都在瘋傳「泡菜致癌」的新聞，生醫觀點節錄TVBS報導如下：

「聽說泡菜會致癌，是真的嗎？」林口長庚血液腫瘤科主治醫師謝佳訓，曾在「問8健康新聞網」中提到，「泡菜會致癌，其實是真的！」他表示，過去因北方天氣冷，蔬菜保存不易，因此演變出醃製蔬菜的特殊保存方法，雖後來人類社會開始富裕，多數人還停留在這種飲食習慣，就漸漸變成一種文化。謝佳訓說，「醃製食物」本身就不是一種健康的飲食習慣，這也使得韓國、日本成為世界上的胃癌大國，據統計，韓國全國的癌症大約有1/5都是胃癌，高居全世界第一。

各大新聞媒體節錄謝佳訓醫師在2019年1月18日在「問8健康新聞網」的談話內容，斗大的標題立即吸引許多民眾的點擊（包括我），我直覺反應是”我最愛的泡菜鍋是不是不能吃了？”，關於泡菜致癌或是治癌的傳聞在網路上從來沒斷過，韓國世界泡菜研究所在2018年也曾為了泡菜治癌，發表國際新聞稿，節錄內容如下：

請繼續往下閱讀...

韓國泡菜世界研究所的研究團隊進行了癌細胞實驗，發現用Amtak Baechu捲心菜製作的泡菜有對胰腺癌和肝癌細胞具有抗癌作用。這項研究的結果發表在“環境病理學，毒理學和腫瘤學雜誌”（Vol。 37，第2期，2018年）。



所以，泡菜究竟是致癌物還是治癌物，其實是有正反兩極說法的。

韓國人胃癌發生率全球第一竟和泡菜有關？

韓國人一日三餐幾乎都離不開泡菜，並且他們所醃製的泡菜要比我們超市裡買的要更加誘人。泡菜真的是導致韓國人癌症高發的罪魁禍首嗎？其實並沒有被醫學界證實過。依學理來說，泡菜主要是靠乳酸菌發酵而成的，而鹹菜是用鹽來醃製，鹹菜會致癌是因為裡面含有較多的亞硝酸鹽，而泡菜裡面的含鹽量實際只有2%左右。因此，如果將韓國人癌症高發的原因都歸結於泡菜身上，這樣看起來多少有些偏頗。

而我猜測真正導致韓國人癌症高發的原因，大概與他們不健康的生活飲食習慣有著密不可分的關係：燒酒、燒肉、火鍋、冰水，正是這種冰火五重天的刺激容易傷害腸胃。當然不可否認的是，泡菜也是誘發癌症的一大原因，畢竟裡面多少也含了一些容易致癌的亞硝酸鹽，如果我們一個月吃一次，不過量，應該也沒太大問題，畢竟生活中的致癌物質其實也不少。

泡菜除了爭議外，對人體還有什麼好處？

韓國有句俗話說「泡菜是半個糧食」，不管多麼奢華的宴會飲食，餐桌上也少不了泡菜，還曾被美國《健康》雜誌評選為世界五大健康食物之一。泡菜富含乳酸菌，每公克含菌量約介於107～109億個，幾乎和國家標準規定優格必須含菌量相同。乳酸菌能夠抑制腸內壞菌，並維持腸道菌叢，同時還能促進腸道功能、幫助消化。

南韓釜山大學研究也曾發現，將醃製2～3週的泡菜萃取物，加入腸癌細胞中，可在短時間令癌細胞數量銳減超過七成；另外還發現泡菜可延長抗衰老細胞的生存期，而且生存率高達八成。另外，醃泡菜的辣椒所含的辣椒素，能促進脂肪燃燒，還有降低膽固醇的功效，是韓國女性維持身材的祖傳祕方。泡菜的辛辣也能促進胃酸分泌，有助消化吸收。

更多生醫新知>>