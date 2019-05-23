洗腎突胸悶盜汗！男竟洗到「恐慌症」發作...洗到一半狂喊停

▲洗腎患者心理壓力大，有時甚至會出現恐慌症。（圖／記者徐文彬攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名46歲張大哥剛開始接受洗腎約半年，但近期常常發生胸悶盜汗、頭暈、感覺吸不到氣等症狀，先暫停洗腎或使用氧氣也無法改善，且做心臟等相關檢查也沒發現異樣，進一步到身心科才知道是「恐慌症」發作。醫師指出，一般來說，洗腎病人很少會發生恐慌症，但一旦發生，嚴重時甚至會覺得心臟病要發作，有強烈的死亡威脅感。

衛福部桃園醫院血液透析室連麗芬護理長指出，張大哥毎次來洗腎都很緊張，也擔心血管狀況，最近常發生洗腎到一半食，出現胸悶、盜汗、頭暈、感覺吸不到氣、躁動不安等狀況，都會要求先讓他離開洗腎室，去外面透透氣，約10-20分鐘緩解後，才回來繼續洗腎，這樣的問題反覆發生，卻始終找不出原因。

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進一步轉診到身心科後，才確診是「恐慌症」發作。連麗芬說，一般來說，洗腎病人很容易有焦慮感，但少會發生恐慌症，恐慌症其實是焦慮症的一種，這種強烈焦慮症狀來得急，但去得也快，在開始發作的幾分鐘內，症狀會達到高峰，然後在20～30分鐘內慢慢消褪。

連麗芬坦言，根據臨床經驗，當病人被告知洗腎時，內心會陷入天人交戰，進而引發焦慮症，這時護理人員應適時提供適當資訊和澄清治療過程中的誤解，若在洗腎過程中發生心理不適，通常會先暫停透析，下床走一走，護理師也會教導一些放鬆技巧如深呼吸、轉移注意力等，若真的無法改善，可以使用藥物，等緩解後再繼續透析。