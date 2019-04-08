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快訊／本年度公費流感疫苗　衛福部宣布全面改打四價

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▲▼公費流感疫苗接種 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲公費流感疫苗接種 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部部長陳時中今（8）日下午宣布，行政院已專案核定108年度公費流感疫苗接種計畫轉換使用四價疫苗。我國過往使用三價疫苗，然而過去疫情資料顯示，2種B流經常共同流行，且四價疫苗目前已經是世界衛生組織優先建議且為全球使用趨勢，經過成本效益評估分析結果改用四價流感疫苗。

▲▼流感疫苗三價改四價。（圖／疾管署提供）

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▲▼流感疫苗三價改四價。（圖／疾管署提供）

▲▼流感疫苗三價改四價。（圖／疾管署提供）

可以引起季節性流行的流感病毒有A型與B型，A型可進一步分為H1N1、H3N2，B型則有山形株、維多利亞株兩類。每年2、3月世衛組織就會預測北半球下一個流感季可能流行的病毒株，再由藥廠製成流感疫苗。三價疫苗涵蓋2個A型以及1個B型病毒株，至於四價疫苗則有2個A型與2個B型，減少疫苗株與流行病毒不吻合的風險，保護力更全面。

去年度的公費流感疫苗一度傳出要升級為四價流感疫苗，但是最後在專家會議後決議「維持採購三價流感疫苗」，預期導入四價流感疫苗的時程定為111年，2月底的流感疫苗專家聯席會議又再做出今年（108）度流感疫苗改用四價的決議。

疾管署表示，會中重新檢視國內流病趨勢、疫苗接種效益、成本效益及市場供應等因素建議「在經費許可下，自本年度起流感疫苗接種計畫轉換使用四價流感疫苗」，專案陳報行政院並於4日3日獲行政院核定，每年600萬劑的流感疫苗自三價轉換為四價，估計所需經費達15億，比往年增加7.9億。

關鍵字： 流感健康 流感疫苗 疾管署
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