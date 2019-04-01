他怕髒「把3千CC飲料當水喝」　GG紅癢差點「酮酸中毒」

▲手搖飲料店盛行，許多人都習慣飯後來上一杯。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

高雄一名40多歲男子，10年前到越南工作，擔心當地飲用水不乾淨，養成喝含糖飲料習慣，2年前返台工作，每天仍喝2大杯飲料，擔心自己攝取過多糖分改喝半糖，近日更每天狂喝4大杯近3000CC的飲料，沒想到包皮紅腫到連包皮都拉不下來，醫師檢測後發現他血糖過高，如果未及時處理，可能會「酮酸中毒」，嚴重恐致命。

收治這起案例的是高雄市健仁醫院副院長、泌尿科醫師蘇聖村。他說，這名病患在越南工作時，每天都喝3和1咖啡，甚至1天就喝4包，養成喝含糖飲料的習慣，2年前回台灣後仍喜歡喝手搖飲料，但擔心自己喝下過多甜份，因此每次都選擇半糖，2大杯的半糖飲品下肚，糖分仍然過高。

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▲飲料中所含的糖分超高，喝多會影響健康。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

據《自由時報》報導，蘇聖村表示，患者近日越喝越渴，日前出現陰莖腫脹搔癢難耐，而且狀況持續很多天，就醫才發現已經紅腫到連包皮都拉不下來，屬於慢性包皮炎症狀，此種情形很多就是血糖過高所引起。他提醒，血糖飆高如果沒有及時處理，一旦延誤治療時機，還可能會引發「酮酸中毒」，嚴重一點恐致命。

哈佛大學近日公布一項研究報告也指出，如果每日喝超過2杯含糖飲品者，和一個月內喝少於1杯的人相比更容易早逝，原因大多為心血管疾病、癌症，女性風險增加63％，男性則多了29％，警告飲料不離手的人們「喝越多，死越快」。