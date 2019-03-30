吃豆腐一個月鏟3kg！醫曝「再加做2件事」中風機率少80%



▲吃豆腐不只能補充蛋白質，增肌還能改善動脈硬化問題。（示意圖／樂埔壹豆府提供）

生活中心／綜合報導



日本沖繩縣的竹富島悠哉的生活步調，有著「長壽之島」的美名！該島在短短3年內，讓島上罹患心肌梗塞、腦中風患者的比例驟減8成之多，究竟是什麼樣的方法？家醫科醫師黃彗倫透露，靠「1樣秘密法寶」加上健走、戒菸，改善動脈硬化的問題。更有營養師指出，吃它取代肉類，一個月甩3公斤。

家醫科醫師黃彗倫在節目《醫師好辣》的醫師小教室單元裡指出，沖繩竹富島花短短3年的時間，讓島上罹患心肌梗塞、腦中風的患者比例速降8成，究竟是如何辦到的？其實靠著戒菸外，就是天天健走和「吃豆腐」。有醫師建議，居民選在傍晚健走可促進生長激素分泌，增加肌肉量及促進新陳代謝，尤其傍晚時生長激素分泌最多，因此此時運動效果也最好。

每天吃150～200克的豆腐是第二種法寶，黃彗倫說，由於豆腐富含植物性的蛋白質，其中的白胺酸可增加肌肉量，以改善高血壓、血糖、膽固醇及動脈硬化，讓血管變年輕。因此他建議，在傍晚之後健走，再搭配富含白胺酸的食物，可望使動脈硬化問題獲得改善。



▲竹富島人長壽的秘密就是健走、吃豆腐和不吸菸。（圖／翻攝自《醫師好辣》臉書）

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至於網友最關心的「靠吃豆腐」真能減肥嗎？晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎指出，減肥期間適度食用以黃豆為主原料製成且料理方式多元的豆腐好處多多，且豆腐中含有大量大豆纖維，能促進腸胃蠕動、改善便秘；還能延緩血糖上升並且提供飽足感，對於想瘦一族而言，是很好的蛋白質攝取來源。

趙函穎進一步解釋，由植物性蛋白質黃豆製成的豆腐，與肉、魚、蛋等動物性蛋白質具有同樣高生物價的特性，能有效被人體吸收，分解為必須胺基酸，重新組合成身體所需蛋白質，0膽固醇特性，能降低心血管的負擔。此外，黃豆中含有大豆異黃酮，與女性荷爾蒙雌激素構造類似，適當攝取也能輔助調節激素分泌的不足，對女性而言，黃豆製品是瘦身期間好的蛋白質補充選擇。

她門診曾有一名28歲即將當新娘的學生，仿效宋慧喬吃豆腐養顏美容又瘦身，靠著將三餐的肉類換做豆腐，連續吃一個月，過程中禁糖禁油炸類，體重從58公斤降到55公斤。她說，由於黃豆裡的大豆纖維及蛋白質，幫助排便又有飽足感，減肥還不怕瘦到胸部！她也提醒，吃豆腐好處多，但若覺得料理豆腐麻煩，也可喝豆漿或吃毛豆，也具有同樣效果哦。