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能燃脂！深蹲10次「回春激素」爆增　專家曝「關鍵時刻」蹲最有效

點評:蹲起來！！！
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深蹲、重訓、健身。（圖／達志示意圖）
▲想找回年輕貌美的自己，不妨從「肚子餓」時深蹲10次開始。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

有句話說「 樹枯根先竭，人老腳先衰」，意味著人若老腳最先知道！人類外表的蒼老與生長激素有關，其減少分泌還可能造成肌力衰退、皺紋爬滿臉，甚至讓骨質密度降低、記憶力大幅減退。專家建議，透過「關鍵時刻」深蹲10次，能讓隨年紀增長而下降的生長激素分泌更旺盛，達到逆齡回春效果。

明明年齡相同，有的人外表卻略顯老態？其中的關鍵之一在於「年輕荷爾蒙」－生長激素！根據《早安健康》報導採訪日本健康體力研究所顧問野澤秀雄指出，它有助蛋白質合成、促進肌肉生成，還能維持骨骼健康、促進脂肪分解。一旦分泌不足，即容易導致肌力衰退、皺紋爬滿臉等外觀衰老跡象。還會使體力、注意力下滑，更易堆積內臟脂肪。

深蹲。（圖／達志／示意圖）
▲生長激素增加不僅讓你看起來更年輕，認知功能、運動表現都變好。（圖／達志／示意圖）

然而美國醫療機構曾進行一項研究發現，當體內生長激素增加後，約有80%以上的人改善健康狀況，60%以上的人體脂肪下降，在運動表現及性能力也有所提升，也有50%以上的人認知功能比過去更好。

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如何做才能促進生長激素分泌？野澤秀雄強調，靠著「深蹲」等運動提升肌肉量，有助生長激素分泌，但時間點該怎麼抓？有研究發現肚子餓時體內分泌的飢餓素，能促進腦垂腺分泌生長激素，因此在「肚子餓時」深蹲10次，就能幫助生長激素分泌更旺盛。

雲門教室研發長謝明霏也曾表示，練習深蹲有助強健下肢、確保行動力，若不想年長時「蹲不下去、爬不起來」，建議趁著年輕時留心肌力鍛鍊，以維持良好的身體機能喔！

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