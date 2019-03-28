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想撩妹！濕聊必備「色色話題Top3」　80%高手用「喜歡吃OO嗎」

點評:容易讓人誤會啦！！！
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滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你也是喜歡玩交友軟體撩妹的人嗎？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

交友App的崛起，消滅網友們無處「發洩」的痛苦，但究竟該如何開口「聊色」才能恰到好處？匿名聊天App《SofaTalk》針對濕聊話題調查發現，想成功聊上床，要懂得掌握眉角，尤其對話過程中必備「色色關鍵字Top3」，一本正經摻點黃，結合日常生活話題，帶給人無限遐想。

聊色有技巧，聊到恰到好處就是種誘惑！交友App調查發現，濕聊話題經過包裝後，才能讓對方願意繼續「撩」下去。像是「吃飯、海鮮」的組合是90%男生高手會使用的話題，在詢問對方喜歡吃哪類食物或晚餐吃什麼時，都要先按耐住心中慾火，轉個彎說自己喜歡「吃海鮮」，已間接表示「我想吃掉妳」，達到一語雙關的效果，無論害羞女或慾女都能輕鬆接招。

濕聊必備「色色話題Top3」！愛吃OO嗎。（圖／公關提供）
▲撩妹濕聊必備色色話題Top3。（圖／公關提供）

此外，70%男生也會以工作壓力大「身體好緊繃」，邀請對方一起出來按摩，還有40%的男生會以最近迷上「健身」，覺得在自己不斷努力鍛鍊下，「G肉」變大了，吊出女生胃口。

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相較於男生的生活化包裝濕聊話題，女生顯得自然許多，就算只是分享瑣事，也能帶到色色話題。80%女生都說剛運動流汗後要去「洗澡」，或用剛洗完澡以開啟色色的話題。也有60%女生會說最近自己「變胖」或「變瘦了」，藉由身材話題撩起對方的心癢難耐，也可進一步互傳性感照。調查也發現，有30%女生會真實實現自己的慾望，選擇簡單的「孤單寂寞」、「滾床單」或「過夜陪伴」直切正題。

關鍵字： 兩性 愛情健康 濕聊 SofaTalk
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