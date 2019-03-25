跑太多膝蓋會爆掉？　醫師：體重過重、關節損傷或運動傷害較傷膝關節

▲台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮表示，體重過重、關節損傷或運動傷害較傷膝關節，運動跑步務必適量為主。（圖／安南醫院提供，下同）

記者林悅／台南報導

近年來，馬拉松熱、三鐵熱、野跑熱等等的比賽越來越盛行，一場比賽的距離從原始的全馬42k到超馬的100K，甚至是24小時的比賽也越來越多，很多人不禁在問，那膝蓋不會爆掉嗎？跑步會加速膝蓋的退化嗎？

台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮表示，對於跑步跟關節的退化一直是個大家爭論的話題，現在主要有兩個論點，反對跑步的意見認為過量的力量到膝蓋會加速關節的退化，支持跑步的論點來自於，運動可以強化關節週遭的組織，進而達到強化以及保護膝蓋。



方啟榮醫師提一個日常基本常識說明指出，一般來說，當一個人從椅子上站起來膝蓋會承受3.3倍的體重、走路膝蓋會承受3-4倍、爬樓梯會承受4.3倍、下樓梯會承受6倍、走下坡8倍、慢跑9倍、而到跑步則會高達14倍……。照這邏輯，那不就乾脆不要跑了？！其實身體為了要承受這些力量，膝蓋週遭有相當多的肌肉、韌帶…等組織去保護我們的膝關節。

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關於跑步這個問題爭論不休，因此有研究使用核磁共振(MRI)去比較跑步或是跑馬拉松後對於關節軟骨的影響。雖然，最後發現運動後的軟骨厚度有減少的趨勢，但是對於整體是否會構成關節的退化還是無法確定，畢竟軟骨還是有生長的潛能。



方啟榮醫師說，既然現況無法預先知道跑步是否會造成關節的退化，就有研究試圖由關節退化的手術病人去回推之前的運動量，得到一個驚人的結論：有跑步的病人是正常人的0.46倍。也就是說，再換關節的病人族群裡面，大多數的病人是沒運動的族群。

簡單來說，到目前的研究並無法證實跑步或是馬拉松會直接加速關節的退化，反而如體重過重、先前關節的損傷或是發生運動相關的傷害，包括韌帶、半月軟骨等等的傷害，則是真正加速關節退化的因素。



方啟榮醫師建議，很多人靠運動跑步來達到減重的效果，但務必適量為主。達到良好的體能、肌力狀態之後再進行更進階的比賽，才能避免運動傷害，或受傷後經一循序漸進的休養及回復，才能運動久久。