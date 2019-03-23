血液庫存拉警報！台中A型、台南O型只剩3天　新竹整體偏低

▲台中、台南血液庫存低，捐血資料照。（圖／記者林世文攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來因為天氣濕冷不穩、用血量增等因素，各地血液庫存減少！根據血液基金會統計，目前國內以O型血庫存4.8天最低，進一步細分各區，台南A型血僅剩3.5天庫存、台中的AB型僅剩3.9天庫存，都屬於「急缺」的紅色警示，至於新竹整體血液庫存僅有4.6天則各區最低，即將又是連續假期，呼籲民眾踴躍捐血，確保庫存。

血液基金會公關處長黎蕾表示，目前全台血液庫存5.2天，由於O型血液的需求較高，血液庫存僅4.8天為各類血型中最低，至於A型還有5.4天、B型5.7天、AB型5.1天。

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值得注意的是，目前全國五區當中，包含台中、台南、新竹的血液平均庫存僅在4天上下，整體而言以新竹的4.6天最低，而當中台中A型血庫存僅3.8天、AB型3.9天，台南O型3.5天，不但遠低於7天的安全庫存，也處於「急缺」的紅色警示。

黎蕾表示，分析主要原因仍與天氣不穩、用血量增加等因素有關。以北部來說，近來天氣偶爾會出現濕冷情況，影響民眾捐血意願，氣候因素佔比較大；至於新竹今年用血量成長近6%，恐怕也是整體庫存偏低的原因。血基會調查健保資料庫也發現，可能因為高齡化以及血液腫瘤相關治療的進展，用血人增加，且年齡層較高。