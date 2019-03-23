ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

血液庫存拉警報！台中A型、台南O型只剩3天　新竹整體偏低

ETtoday健康雲

▲捐血,捐血篩選,快樂捐血人。（圖／記者林世文攝）

▲台中、台南血液庫存低，捐血資料照。（圖／記者林世文攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來因為天氣濕冷不穩、用血量增等因素，各地血液庫存減少！根據血液基金會統計，目前國內以O型血庫存4.8天最低，進一步細分各區，台南A型血僅剩3.5天庫存、台中的AB型僅剩3.9天庫存，都屬於「急缺」的紅色警示，至於新竹整體血液庫存僅有4.6天則各區最低，即將又是連續假期，呼籲民眾踴躍捐血，確保庫存。

血液基金會公關處長黎蕾表示，目前全台血液庫存5.2天，由於O型血液的需求較高，血液庫存僅4.8天為各類血型中最低，至於A型還有5.4天、B型5.7天、AB型5.1天。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，目前全國五區當中，包含台中、台南、新竹的血液平均庫存僅在4天上下，整體而言以新竹的4.6天最低，而當中台中A型血庫存僅3.8天、AB型3.9天，台南O型3.5天，不但遠低於7天的安全庫存，也處於「急缺」的紅色警示。

黎蕾表示，分析主要原因仍與天氣不穩、用血量增加等因素有關。以北部來說，近來天氣偶爾會出現濕冷情況，影響民眾捐血意願，氣候因素佔比較大；至於新竹今年用血量成長近6%，恐怕也是整體庫存偏低的原因。血基會調查健保資料庫也發現，可能因為高齡化以及血液腫瘤相關治療的進展，用血人增加，且年齡層較高。

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

關鍵字： 缺血 捐血中心 血液基金會
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

牛奶喝多也會骨質疏鬆！　專家教你「存骨本妙招」

睡1小時斷氣85次！他「鼾聲如雷」陷猝死危機　有8類症狀當心

血液庫存拉警報！台中A型、台南O型只剩3天　新竹整體偏低

愛吃辣火氣大？大口灌冷飲「清肝退火」...專家12字勸母湯啊～

1歲童誤吞「水晶寶寶」掛急診　醫驚：膨脹恐引發腸阻塞

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

天氣一冷就感冒？中醫激推「4款去寒秘訣」吹風機+薑茶必備

止痛貼布怎麼用最好？

堅持自然產？醫曝8危急狀況「一定要剖腹」　瘦媽生巨嬰要挨刀

最貴不一定最好　白內障屈光手術

讀者迴響

回到最上面