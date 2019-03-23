止痛貼布怎麼用最好？

▲肩頸痠痛使用痠痛貼布。（圖／記者洪巧藍攝）

文／藥師劉宇琦

Q：一般外用的止痛貼布，如何使用最好？

A：肌肉疲勞、腰痠背痛是常見的毛病，許多人會使用痠痛貼布來緩解不適，但痠痛藥布百百款，應該怎樣選擇？又該如何使用？

請繼續往下閱讀...

市售痠痛藥布依材質區分，可分為一般傳統膠布和水性藥布。一般藥膠布以樹脂類做為基劑，黏著性較好，但是過敏起藥疹的機率相對較高，撕除時容易連體毛黏起而造成疼痛，年長或皮膚脆弱者選用時要特別小心。水性藥布則以高分子聚合物為基劑，黏性較差，但過敏機率也較低，有些產品會附上固定用背膠以防止脫落，可是某些人也會對背膠過敏，如果使用於四肢部位時建議搭網狀繃帶，可以避免這個困擾。

若依主成分來區分，大致可分為中藥與西藥。中藥成分以具有活血化瘀功效之藥物為主，適合跌打損傷、運動痠痛；西藥貼布則是添加消炎止痛劑，可應用於拉傷、挫傷等狀況。使用時須注意，若已經口服止痛藥，就須考慮合併使用西藥貼布是否造成止痛藥劑量過大，同時也有重複用藥的問題！

此外，一般藥布貼起來大多有清涼感，但有一類是強調溫熱感的貼布（如辣椒膏），貼起來雖然有溫熱感，也可以促進局部血液循環，確容易造成藥疹與皮膚受傷，且處於發炎狀態的患部也不建議使用此類貼布。

另外，使用痠痛貼布還要注意時間不要太長，以四至六小時為宜，時間太久，藥效已經減弱，也容易造成皮膚負擔。如果使用後出現搔癢或疼痛等不適感時應馬上移除，患部皮膚表面受損或有傷口時，也不適合使用痠痛貼布！如果可以正確使用痠痛貼布，一定可以緩解不適並避免可能產生之副作用。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！