醫：搭機有如脫水蔬菜！長途飛行靠3招～帶好帶滿搭機舒適度UP

▲機艙內總是又乾又冷，讓飛行更愉快的法寶帶好帶滿才能旅途愉快。（圖／取自Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

促銷機票一波接一波，仔細算一算出國玩CP值竟比國內旅遊還高，讓人紛紛愛上出國旅遊度假曬美照。然而飛機是出國的主要交通工具，在密閉空間中搭飛機，容易受到乾燥空氣影響導致口乾舌燥、甚至引發喉嚨不適症狀，特別是搭乘長途飛機的民眾，若乾咳不止可就痛苦難耐又尷尬啦～讓醫生教你3招力抗乾燥空氣困擾，飛行更愉快！

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▲機艙內空氣濕度驟降，內外保濕都很重要。

若搭機前往民眾最愛的日韓或東南亞經常需在密閉的機艙環境內待至少3小時起跳，而歐美航程更是長達10數小時以上，有搭機經驗的人都知道，機艙內容易皮膚乾澀、喉嚨癢，若有人感冒、咳嗽更是危機四伏！財團法人振興醫院中醫部主任蕭恆毅就用「脫水蔬菜」比喻搭機狀態，由於正常生活中的相對濕度大約40~60%，然而飛機內的空氣是將外部乾冷空氣抽進艙內，濕度降到只有20%左右，這時人體就像蔬菜脫水，水分不足容易造成皮膚黏膜、細胞失水乾燥，連帶影響機能變得敏感脆弱而容易受傷發炎。

▲枇杷膏可滋陰潤肺，有助止咳化痰，化解機上乾咳不只的尷尬又不擔心水喝太多跑廁所。（圖／資料照）

蕭恆毅建議民眾搭機前可事先準備一些妙用小物，讓飛行旅途更加愉快！第一招：準備小ml保濕化妝水及潤膚乳液為肌膚提升保濕力；第二招：呼吸道容易敏感的人，最好戴上口罩防範他人、保護自己，尤其時值春夏季節交替的感冒高峰期，為避免飛沫傳染也可準備乾洗手、濕紙巾、酒精濕巾等隨時保持個人的清潔與衛生；第三招：若喉嚨感覺乾澀不適時，可多喝水維持喉嚨潤澤，若擔心喝太多水會常跑廁所，攜帶京都念慈庵川貝枇杷膏隨身包就成了搭機時的秘密武器。

蕭恆毅說明，枇杷膏具滋陰潤肺、止咳化痰作用，像是川貝、枇杷葉有助潤肺，有舒緩呼吸道黏膜發炎的保護功效，因此喉嚨乾癢時服用枇杷膏保養相當有感，醫師建議，可直接服用或將枇杷膏泡溫開水稀釋來喝效果最好，喝的時候先含一口再嘴裡約10秒鐘後徐徐吞下，有助於幫助口腔黏膜接受一定的潤澤，達到物理性舒緩效果，以此方式維持一定的潤澤度就不容易乾咳，呼吸也會比較順暢。如此一來不僅搭機的舒適度提升，也不必擔心咳嗽聲影響其他人，真正安心出國玩耍去！