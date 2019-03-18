愛長在胯下！她破解「骨灰級渣男」6噁爛手段　1P多女還說愛妳



▲渣男劈腿成性，靠著6大爛招到處騙女生。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

我曾寫過一篇經典文章關於怎樣找到好男人，其實是以身邊的好男人為樣本，所以別再質疑好男人絕種了。相對於怎樣找到好男人，女人更應該學習辨識爛男人盡量保護自己，因為好男人不見得能讓你上天堂，但爛男人絕對讓妳很受傷。

爛男人有很多種，剛好最近聽了一個爛男人同時劈腿多位女友的故事，所以我就先以女人最痛恨的劈腿慣犯說起吧！

爛男人招數一：

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很懂女人心，先迎合妳的需要。能夠同時耍弄幾個女人，他不見得要有多麼帥氣的外表，他只要能夠很了解女人要什麼，先去填補對方的需要。例如：他知道妳最近在找工作，會很積極介紹工作給妳；他知道妳男友很忙碌而妳很寂寞，他會很貼心陪伴妳。他觀察妳要什麼，讓妳覺得他真好，但其實他只是個愛情騙子，正在使計讓妳掉進陷阱中。他只會付諸行動於現在，不會留下陪妳到未來。

爛男人招數二：

很會花言巧語打情罵俏，安撫女人有一套。口才好的男人其實很危險，有些男人不靠高富帥，而是靠他天生的幽默感。妳生氣的時候他會耍痞逗妳笑，妳懷疑他劈腿的時候他都會叫妳不要想太多。要他說「我愛妳」、「我想妳」一點都不難，因為他和很多女人都這麼說，他的愛情長在胯下和嘴上，不在心裡。

爛男人招數三：

以退為進，讓妳感覺被需要。爛男人總是讓妳以為他很需要妳或他很在乎妳，甚至有些男人不惜在妳面前示弱。利用女人天生的母性想要關懷他、照顧他的需要。例如某些已婚男人會說他婚姻感情不睦、沒有性生活，還是騙妳他有性功能障礙，一方面藉以消除女人的戒心誤以為他不會和其他女性亂搞，一方面還產生同情，覺得自己應該要拯救這可憐的男人。後來才發現他根本好得很，沒和妳上床是因為正在別人的床上忙。



▲爛男人行蹤成謎，常常讓妳找不到人？（圖／達志／示意圖）

爛男人招數四：

行蹤飄忽，保持忙碌的假象。一個男人要怎麼能夠劈腿呢？就是他能有很多理由不在妳身邊。無論是經常加班、出差，或是愛好學習進修上課、常常參加活動等，這些看起來由他一個人自己參與的事件，可能是他能夠安排劈腿和別人約會的好時光。爛男人都擅長說謊，不必報備行蹤最輕鬆，要報備的時候也很容易隨便找到一個不會讓妳起疑的好藉口。

爛男人招數五：

自有成功SOP，複製經驗屢試不爽。成功劈腿的男人，當然練就好本領，自己有一套SOP流程，找到他的小三們來對照就知道了。例如妳只要問他的小三：「他是不是帶妳去某間Motel？他是不是都帶妳去哪裡看夜景？」別以為男人多有智慧又要花多少精力分心來照顧不同的劈腿對象，他約會找女人都有自己一套邏輯，只是套用在不同的對象執行而已。別看他熟門熟路地上Motel還裝作第一次帶女人來這裡，其實是妳第一次跟他去，他早就消費到VIP等級了。

爛男人招數六：

勇於承認錯誤，每次都說會改過。要他道歉不難，反正道個歉又沒有什麼損失，因為他的禮義廉恥也都長在嘴上，不在心裡。劈腿慣犯基本上是人格有問題、心理有病。但他們最可惡的就是不去把心理的病治好，而是拿下一個女人倒楣的女人當靈藥。對於他說的會反省改過，他八成是隨便說說，妳也就隨便聽聽就好了。要復仇或給他難看，找一個不犯法的方式弄弄他，讓自己心裡舒服也就算了。浪子回頭的機率不是沒有但真的很低，如果要原諒他相信他會真的改過，那最好也做好被二次傷害的準備吧！

好友的精闢見解認為：爛男人對於能夠同時征服幾個女人感到沾沾自喜，殊不知那是因為女人仁慈，不坦白跟他們說，其實閣下蛋小屌軟腎虧腰肢無力。所以識破爛男人的招數之後，女人還是多多愛自己，別跟爛男人瞎攪和浪費妳的生命了！

到這裡找艾姬……

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