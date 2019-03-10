這個貧血不單純　【骨髓分化不良症】

▲成醫顏志傑醫師指出，骨髓分化不良症若能早期診斷早期治療，「髓」意人生不是夢想。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名53歲的李先生長期有貧血問題，曾經嘗試過食療、補充鐵質、葉酸或維他命B12，仍然無法改善，並需要長期輸血，經就醫檢查發現有全血球低下情形，經骨髓檢驗確認帶有高風險染色體型及過量芽細胞，屬高風險「骨髓分化不良症」，所幸經標靶藥物治療後漸有改善，成功脫離輸血人生。

成大斗六分院血液腫瘤科顏志傑醫師表示，根據WHO的定義，貧血為：成年男性血色素低於13 g/L或是女性低於12 g/L，有時會合併疲倦、體力不繼、氣促、心悸、臉色蒼白或易累等症狀。而坊間對於改善貧血的觀念，不外乎補充鐵質、維他命B12或葉酸等營養素；但並非所有貧血都是因為缺鐵或營養素所造成。

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顏志傑醫師指出，貧血者要特別小心是否出現「全血球低下」的情形，如：合併血小板低下而出現紫斑、瘀青或出血傾向等症狀，或是合併白血球低下而出現感染、發燒或免疫力降低等症狀。如同時有這些症狀，其病因會較為複雜，包含前述骨髓分化不良的案例外，也可能是轉移性癌症、血液病變、藥毒物、感染、骨髓再生不良或分化異常等。

骨髓分化不良症候群，亦稱為骨髓生成或化生不良症，源於造血細胞功能異常，導致血球分化成熟不良，且臨床上經常會合併有惡性芽細胞，並多以單或全血球低下來表現，在90年代以前並無有效藥物治療，且極易轉變為俗稱血癌的急性骨髓性白血病，被稱為「前白血病」，致死率高，平均存活期約為2年。

根據統計，台灣每年約有500例新診斷之骨髓分化不良症候群的患者，多好發於大於70歲的老年人，但50-60歲的中年人也有增加的趨勢。

診斷骨髓分化不良症主要透過骨髓檢查，再由醫師評估其風險決定治療方針。顏志傑醫師表示，許多人會害怕骨髓檢查，其實它不牽涉抽取腦脊髓液（俗稱龍骨水），只需抽取約15毫升的骨髓血，且使用細針穿刺僅有約0.5公分的傷口，也沒有拆線的問題，僅需局部麻醉，不須住院、不用去開刀房，門診安排約30分鐘可完成，平躺2小時即可回家。

顏志傑醫師指出，骨髓分化不良症也已不再是絕症，除了輸血外，尚有許多新療法可以選擇，而新型的去甲基化藥物可以申請健保給付。