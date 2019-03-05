36周產婦「子宮破裂」危2命緊急剖腹　醫提醒這些人是高危險群

▲子宮破裂是一種高危險的生產併發症，對於母體與胎兒都有極大的生命危險。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

一名31歲懷孕36周的蔡姓產婦，小年夜晚上因為突然出現下腹疼痛且持續未停，後來還出現吐血情形，至台中市童綜合醫院檢查後確認為子宮破裂，且羊水與血流入腹腔導致出現大量腹水，隨即進行剖腹產手術，所幸母女均安，雖然早產但寶寶有3260公克相當健康，住院7天左右即出院返家休養，近日母女回診，身體狀況皆恢復良好。

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▲李悅源醫師筆指觸即為患者子宮破裂處。（圖／童綜合醫院提供）

婦產科李悅源醫師表示，子宮破裂是一種高危險的生產併發症，當發生時對於母體與胎兒都有極大的生命危險，尤其以子宮破裂時造成血管裂開，母體有大量出血的危機存在，另外胎兒則會面臨胎盤剝離導致血流與輸氧量減少等危及生命的情形。

因此，當發生子宮破裂時，必須進行緊急剖腹來搶救產婦與胎兒，再用以剖腹探查術來修補子宮破裂的地方，嚴重的患者則必須切除子宮。這次童綜合醫院醫療團隊第一時間替蔡女進行緊急處置與手術，不僅讓媽媽平安，也使得寶寶健康出生，還有術後悉心照護，蔡女與先生都感受到醫療團隊的用心，表示非常感謝。

▲患者回診李悅源醫師。（圖／童綜合醫院提供）

李悅源醫師指出，子宮破裂通常發生在曾經進行剖腹產、子宮接受過手術或外力撞擊等的孕婦，因為當進入懷孕中後期時，因子宮收縮或者子宮腔內壓力升高等等因素而導致。個案第一胎為剖腹產，這次則在宮體疤痕位置發生自發性的完全破裂，造成羊水與血直接進入腹腔造成腹積水，還好婦產科診所能發現產婦狀況有異立即送到醫院，經醫療團隊積極搶救，才讓母女皆平安。而產婦吐血則為母體本身即有胃潰瘍等胃部舊疾，因子宮破裂產生的壓力而併發。

李悅源醫師呼籲，子宮破裂雖並非罕見的生產風險，根據WHO統計，發生子宮破裂的機率約為千分之五，孕婦及新生兒的死亡率增加30至40倍。雖然子宮破裂難以預防，但只要懷孕期間定期產檢，以及懷孕過程發現有任何不適症狀，都應尋求專業婦產科醫師的診療，以降低危險的發生。