「老外讚健保」登上華郵　台大醫嘆：台灣的驕傲也是悲哀

▲老外大讚台灣醫療，但醫護人員聽來五味雜陳。（圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

一名外籍人士在台灣就醫獲得妥善照顧而且醫療費用低廉，在臉書上分享後獲得廣大迴響，甚至華盛頓郵報也推祟台灣的健保制度。不過，國內醫護人員卻有不同看法，婦產科醫師點出台灣醫療給付過低問題；台大醫院前副院長、現任台大醫學院教授王明鉅說，全民健保雖然是台灣的驕傲，其實也突顯台灣連醫療和國際一比也是超級低薪的悲哀。

王明鉅在臉書上發文指出，雖然大家早就知道台灣的全民健保本身「便宜又大碗」。但可能不知道，在台灣衛福部，根本就認定台灣的醫療就是應該很便宜的思維之下，就算是完全沒有全民健保的外國人在台灣看病，最貴也只要台灣健保給付價的2倍，照樣非常便宜。

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王明鉅表示，在健保給付標準的制約之下，已經誤把健保支付標準當作醫療成本計算依據，衛福部根本就嚴重、嚴重、嚴重低估了台灣的醫療成本。尤其是醫療人員的人工成本。然而從衛福部、健保署一直到每個醫院的經營管理者，都是拿全民健保支付標準所給的錢，計算能給多少醫療人員多少薪水。

然而因為全部醫療收入只有這麼多。所以只能分給醫療人員這麼多的錢當作薪水。台灣全體的醫療人員，都在忍耐「相對」低薪。如果你看到他們的薪水多，那全是用時間如值班費去換來的。

▲前台大醫院副院長王明鉅。（圖／翻攝王明鉅臉書）



王明鉅指出，醫療人員也不是傻瓜。他們當然會自己選擇自己未來的路。所以離開醫院自己開診所的醫師人數大增，健保開辦20多年來，基層診所執業的醫師人數大增一倍以上。他警告，如果工作環境與條件不改變，台灣醫療服務量能一定會開始下降，尤從薪水相對少工作相對重的地方開始減少。

康寧醫院負責人、婦產科權威尹長生醫師指出，台灣剖腹產20年前勞保約是8,000元，以健保來算，折一折下來大概僅剩5、6千元，20年來也僅微幅調整過一次，約1、2千元，根據107年12月1日的數字，目前最高給付是10,000元，但剖腹產攸關產婦和嬰兒生命，醫療處置和人力配置多，但以健保給付來比的話，其實等級跟切闌尾手術一樣。

尹長生解釋，剖腹產不只有手術費，後續還有產婦、新生兒處置費用、住院費用、醫師診察費、藥費等加一加，一天住院7天就要約3萬多元，但一個產婦平安生產到出院，至少5萬快跑不掉，若撇開產婦要住單人房等自費項目，健保給付之外的錢，全由醫院吸收，完全不符成本。

王明鉅呼籲，衛福部別再用審核的行政手段來阻礙收費，別再提什麼2倍以下直接核定的規定，他說，因為價格當然反映價值，如果有醫院敢訂出更高的價格，自然也會提供外國人滿意的服務。