健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘能改善

▲永越健康管理中心分析上萬筆資料，找出十大健檢紅字。（圖／永越健康管理中心提供，下同）

生活中心／台北報導

隨著醫療意識抬頭，健檢機構「永越健康管理中心」發表2018年度的健檢紅字報告，分析上萬筆檢測資料，找出10大健檢紅字，其中「維生素D不足症」竟是健檢紅字榜首，佔總人數71.1％。永越預防醫學部品質副主任賴思佳建議，曬太陽是有效獲得維生素D的最好方法。

永越健康管理中心指出，去年1萬411筆健檢資料中，男女分別占比54.3％、45.7％，平均年齡為49.2歲，發現十大健檢紅字依序分別為「維生素D不足」、「脂肪肝」、「體脂肪率過高」、「高血脂」、「體重過重」、「骨質密度不足」、「胰島素阻抗（糖尿病前期）」、「肝功能異常」、「高血糖」、「肥胖」。

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▲隨著健康意識抬頭，大家對於健檢越來越重視。

女性好發：「骨質疏鬆」、「骨骼肌質量缺少（肌少症）」

超乎一般人想像，「維生素D不足症」為紅字榜首，佔總人數71.1％；值得注意的是，「骨質密度不足」也逐年攀升，從10年前的23.9％，今年成長至37％，超過5成。美國研究發現全世界人口高達60-70％普遍缺乏維生素D，台灣調查也發現大於19歲成人有66.2％缺乏維生素D。

永越預防醫學部品質副主任賴思佳醫師說，「一般人以為只要經常接觸陽光，不會發生維生素D不足；有趣的是，地球上陽光充足的地方也有維生素D不足的普遍情形，究其主要原因包括：怕曬黑、少戶外活動、擦防曬油、撐傘、攝取不夠、吸收不良等因素。」

維生素D可以促進鈣質的吸收，因而血液中的鈣質增加，幫助骨頭的鈣化。賴思佳醫師 特別提醒：『女性是「骨質疏鬆」及「骨骼肌質量缺少（肌少症）」的高危險族群，經資料分析受檢者之骨質密度，不分性別年紀，不足的比率超過三成，50歲以上更超過7成；其中，已達到骨質疏鬆定義者，男性為14.1％，女性為34.1％ ，足見許多年長女性因骨質疏鬆嚴重暴露在骨折的風險中。』

男性好發：三高 脂肪肝 肝功能異常 年增率超過5成

「脂肪肝」多年來一直是男性紅字榜首，異常比例高達61.5％，且男性（71.8％）遠大於女性（49.3％）。從分析的健檢資料中發現，在「肝功能異常」29.3％，男性（40.1％）也明顯高於女性（16.5％）；且與 2017年比較，男性三高「高血壓/高血糖/高血脂」，從5.3％躍升到8.2％歷史高點，年增率超過5成，且從40歲開始向上攀升。

社經地位高的企業人仕，因飲食習慣、應酬文化及高壓生活型態，極高比率都有高血壓、高血糖、高血脂及肥胖等問題，永越健康管理中心賴思佳醫師表示，「三高、代謝症候群、肝功能異常的健康警訊，是心血管疾病、糖尿病、肝病的高危險群，因而特別呼籲，男士應該重視自己的健康警訊，除了減少應酬或改變應酬文化，減少抽煙及適量飲酒，更應該改變飲食習慣並養成固定運動的習慣。」

▲十大紅字警訊跟生活型態息息相關。

健康逆轉勝：少吃 多動 減少應酬

少曬太陽、吃太好、少運動、應酬文化、不健康飲食，其實都是現代人普遍的生活習慣；賴思佳醫師表示，「分析10大健檢紅字警訊中：維生素D不足、三高、過胖、胰島素阻抗，這些都是與生活型態息息相關，這也是2016年美國疾病管制中心正式將生活型態治療納入醫療保險的主因。民眾藉由定期的健康檢查來檢視自身的健康狀況，提醒哪些狀況必須立刻就醫？哪些紅字可藉由調整個人的生活型態來進行改善？少吃多動的生活型態，真的不是口號，是預防疾病最有效的根本對策及趨勢。」

健康保固 健康五要

健檢紅字，是身體給我們善意的提醒，「無病不醫」的時代已過，防範於未然，才是醫學的最高價值。想要擁有健康，現在就可以開始積極改變生活型態，除了應減少應酬、注意飲食並加強運動，搭配定期適宜的健檢，早期發現，讓未來享有高齡又良好的生活品質，才是個人保健的最佳王道。

健康保固 健康五要，包含：

1. 少應酬：避免煙酒

2. 每餐八分飽，提高五穀及蔬菜比率

3. 少油／少糖／少鹽／低熱量飲食

4. 多運動：養成固定運動習慣

5. 多日照：曬太陽，是有效獲得維生素D的最好方法。人體90％的維生素D來自日照，10％來自食物，建議每週至少3次戶外活動，每次15分鐘，無防曬並於上午10時至下午3時間進行。

▲男女十大健康警訊統計。