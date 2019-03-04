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上廁所太用力！她下體爆出「兩朵血菊花」　醫嚇：一朵就很痛

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▲正妹便祕、腹痛（圖／記者黃克翔攝）

▲嚴重便秘如廁時會讓腹部壓力過度上升，進而造成痔瘡。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

一名50歲的婦人近期便秘情形嚴重，如廁時總要相當用力，不過解出來後反而變成下體不舒服，急奔診所哭求護理師先幫她安排看診。醫師內診時發現，婦人肛門長了一朵「菊花」（痔瘡），連帶造成「尿道黏膜脫垂」，在尿道口又長了第二朵菊花，光是一朵已經令人夠難受的，難怪病人痛不欲生。

收治該名病患的就是小港高美泌尿科診所院長張美玉。她在康健雜誌的專欄中分享，患者在某次上廁所後，下體流血突然突出一塊，一開始到醫院便到婦產科就診，不過婦產科醫師說這是尿道有問題才轉到泌尿科，趕緊請病患躺上診察床。

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內診後，張美玉發現，病患下體長出一朵「菊花狀」腫塊，還流著血，看起來像是尿道腫塊，不過尿道瘜肉通常長在尿道口約6點鐘方向，但是這個腫塊是環狀凸出物，像一朵小菊花，情況相當罕見，後來發現患者肛門口也漲了一朵大菊花（痔瘡）。

▲▼小港高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／翻攝自高美泌尿科診所官網）

▲小港高美泌尿科診所院長張美玉。（圖／翻攝自高美泌尿科診所官網）

「為什麼我會得這個病？」病人痛到不斷哀嚎。張美玉在尿道的突出物塗上強效麻醉藥膏，等待5分鐘後，再用無菌棉棒從菊花中心慢慢往尿道內推，這下跟她先前猜測的一樣，這是一起「尿道黏膜脫垂」的案例，因為腫脹膨出的黏膜慢慢被棉棒推回尿道裡。

病人突出的黏膜被推回尿道後，疼痛立刻獲得緩解，情緒也跟著穩定下來，後續才緩緩道出最近上廁所很不順，每天都要用很大的力氣、很久的時間才解得出來，不過這次如廁卻不太一樣，用力排便後開始換下體疼痛，嚇得趕緊就醫。

張美玉分析，尿道黏膜脫垂的原因包括分娩損傷、停經後雌激素不足，尿道周圍組織萎縮、或全身衰弱等，會造成尿道壁薄弱、尿道周圍組織鬆弛，以致尿道黏膜翻出。她指出，嚴重便秘如廁時會讓腹部壓力過度上升，進而造成痔瘡，也可能連帶造成尿道脫垂，養成良好的排便習慣非常重要。

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關鍵字： 便秘 痔瘡 尿道黏膜脫垂 菊花 泌尿科診所 張美玉
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