嬰兒用品省錢9招！聰明花錢卻不吝嗇養



▲嬰兒用品（圖／取自免費圖庫negativespace）



草根影響力新視野 喬依絲編譯

生孩子肯定需要花到錢，但沒有大家想像的那麼多，尤其是新生兒時期。這裡教大家如何聰明地花錢卻不吝嗇養，成為有智慧的家長。

使用網路購物，但不是每一樣商品都如此

網路商品會比實體店面價格優惠，但最怕的就是為了省運費或是獲得更多的折扣而不自覺地買過頭。建議大家，在網路上採買必需品，例如尿布和奶粉，盡量不要買非必需品的玩具和衣服，並挑選不收取服務費及可以免費送貨的賣家。

聰明買尿布

這是一個至少1至2年的長期費用，因此，永遠不要以原定價購買尿布，而是只買促銷價，同時記得，貨比三家不吃虧。另外，寶寶的屁屁如果可以適應不同廠牌尿布的話，就選擇每個月的促銷廠牌吧。

不要害怕向兒科醫生索取免費試用品

如果決定要讓寶寶喝配方奶，那麼在出院之前，就可以向醫院索取奶粉試用罐。只要鼓起勇氣，不論是濕疹霜、保濕乳液、尿片等都可以向醫生要求免費試用品。

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盡量選擇二合一甚至三合一物品

例如，若是要為寶貝選購床組，請挑選同時為嬰兒床也是幼兒床的組合，這樣孩子長大時仍可持續使用。因此，不論是嬰兒車或是高腳椅，請盡量挑選多功能產品。

買品質良好的二手衣物或是親友恩典牌衣物

孩子長得快，不需要花大錢在衣物上。不妨在網路上選購一些品質良好的二手衣物，或是詢問親友是否有穿不下的衣物可以承接，這樣絕對可以省下一大筆錢。

選擇在月底購物

在購買大件物品時，請盡量選在接近月底時採購，因為店家會有月營額目標，所以月底為了達成業績，會比較願意給予更優惠的配套方式，也許不會是價格大降價，但可能可以附加一些額外的商品或優惠券。

挑選可以和寶寶一起全家使用的身體用品

通常標榜嬰兒專用的肥皂、洗髮精或乳液等的商品，費用都會較為偏高。因此，只要選擇溫和天然無香精的沐浴用品，就可以和寶寶一起使用，費用也會便宜許多。



▲嬰兒（圖／取自免費圖庫Pixabay）



退掉目前不需要的物品

當收到不合適的禮物且有收據時，就盡量當下辦理退貨，將退款做為日後其他用品的費用。

考慮改為向親友暫借物品

為了節省費用，請不要買任何只會在短時間內使用到的物品，相反地，改為向親友暫借看看。例如，嬰兒搖籃，因為用到的時間很短暫，所以可以詢問看看親友們是否有閒置沒在用的搖籃，只要借來使用一段時間即可，如此可以省下一筆費用。

Reference : 14 Surprising Ways to Save on Baby Stuff