「癌中之王」胰臟癌　內視鏡超音波與腹部磁振造影才能早期診斷

▲台南市安南醫院蔡忠紘醫師說，人人都害怕癌症，但選擇錯誤檢查工具，不但沒有享受到早期發現的好處，反而因為錯誤的認知錯失了治療的良機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

香奈兒時尚總監「時尚老佛爺」卡爾拉格斐，日前因胰臟癌過世，其他許多名人如蘋果之父賈伯斯、體育主播傅達仁，也都死於胰臟癌，因為胰臟癌症狀不明顯，早期診斷困難，開刀與治療也困難，因此被稱作「癌中之王」。

台南市立安南醫院健檢中心主任蔡忠紘醫師指出，許多民眾會選擇抽血檢測CA-199來當作胰臟癌篩檢，但這並不正確！CA－199是一種細胞膜上的糖蛋白，在胰臟癌患者中容易升高，因此俗稱「胰臟癌指數」。但是，過去大型的研究發現，在所有 CA－199異常升高的受檢者中，只有 0.9％確實患有胰臟癌，其他都是偽陽性！而且CA-199上升的原因很多，包括膽結石、膽道或腸胃疾病、或卵巢疾病都可能引發指數升高。因此CA－199 只適合作為輔助診斷或是追蹤參考，而不應該用在一般人的健檢工具。

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另外，也有民眾選擇腹部超音波最為胰臟癌健檢工具，但蔡忠紘醫師提醒，胰臟位於後腹腔位置，會因為腸胃的空氣遮蔽下很難徹底檢查，另外超音波對於小腫瘤的偵測率也不高，所以腹部超音波也不是理想的胰臟癌健檢工具。

蔡忠紘醫師說，事實上，國外最具公信力的美國預防工作小組（USPSTF）目前建議在針對一般民眾，無論是腹部觸診、抽血驗CA-199、或是腹部超音波檢查，都不建議用來作為胰臟癌的健檢工具。最佳的胰臟癌健檢工具是內視鏡超音波與腹部磁振造影。

消化科蔡坤峰醫師表示，胰臟癌症狀與一般胃腸疾病相似，往往難以早期發現,針對不明原因之新生糖尿病,長期酗酒或是有家族史之高危險族群，於適當時機接受電腦斷層或核磁共振檢查往往是早期診斷的關鍵。

針對胰臟癌的健檢，蔡坤峰醫師指出首先要確定是否為高危險族群。除了罹患糖尿病、慢性胰臟炎、有胰臟癌的家族史與吸菸的民眾之外，若帶有某些特殊基因等，或是兩位以上近親罹患胰臟癌，未來罹患胰臟癌的風險更高。

蔡忠紘醫師說明，根據最新的文獻建議，內視鏡超音波（EUS）與磁振造影（MRI或MRCP）都是適合針對高危險群做為胰臟癌健檢的工具。內視鏡超音波跟胃鏡很像，但是在胃鏡前端多安裝一個超音波探頭，比較容易找出早期的胰臟頭部腫瘤或是胰臟病變，但這屬於侵入性檢查，過程相對比較不舒服。一般而言，可建議高危險群第一次可先接受內視鏡超音波檢查，之後再搭配每年一次的腹部磁振造影檢查，應是較適合的胰臟癌篩檢方式。

蔡忠紘醫師強調，人人都害怕癌症，但往往選擇了錯誤的檢查工具，不但沒有享受到早期發現的好處，反而因為錯誤的認知錯失了治療的良機。預防醫學也是一門專業的醫學，如果民眾有健康檢查的問題，歡迎到健檢中心尋求專業的諮詢與協助！