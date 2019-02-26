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麻疹再增3例！　3歲外籍童可傳染期逛九份、士林逢甲夜市

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▲▼疾管署疫情中心副主任郭宏偉談麻疹疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任郭宏偉談麻疹疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹病例不斷！疾病管制署今日公布國內再增3例麻疹個案，當中2例為本土病例，其中一名北部30多歲男性，雖有發燒、咳嗽症狀仍搭機前往南韓釜山旅遊並於當地出疹，疾管署已經通知韓方；另有1例境外移入病例，為自越南入境的外籍3歲女童，調查她曾經到九份、士林夜市、逢甲夜市等景點遊玩，提醒民眾注意。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，新增三例個案分別是北部30多歲男性、北部20多歲女性以及越南入境3外歲籍女童，他們發病日介於2月12至17日、出疹日介於2月15至22日，分別於20至23日間由醫院通報後確診，目前男子居家隔離中，女子及女童則住院隔離中，除女童研判為越南感染，其餘兩人感染源待釐清。

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衛生單位目前已掌握3名個案的相關接觸者共329人，將持續監測至3月13日。分析個案在可傳染期間活動史，30多歲男子曾經搭機捷到桃園機場第二航廈，並且搭乘釜山航空BX798及BX797往返南韓釜山。疾管署副署長羅一鈞表示，個案赴釜山為自助旅行，在出國前僅有發燒、咳嗽症狀，一直到當地才發現出疹，並於返國後才就醫確定感染麻疹，已經聯絡韓方注意。

▲▼麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

越南入境外籍女童本身沒有接種MMR疫苗，從桃園入境時因為發燒，被發送就醫敬告單，後來因為出疹就醫，在醫院確診麻疹，她曾經到九份、士林夜市、逢甲夜市等景點遊玩；至於20多歲女性則曾經前往桃園燈會。疾管署提醒民眾，如曾於同時段出入相關場所務必提高警覺，自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

疾管署統計，今年迄今國內累計23例麻疹確定病例，創下五年新高，當中10例境外移入病例，感染國家為菲律賓及越南各5例，在13例國內感染者當中也有7例為境外移入病例的接觸者。

郭宏偉提醒，由於鄰近國家目前的麻疹疫情不小，恐影響國內防疫，尤其228連假將至，民眾除了平時應勤洗手、落實咳嗽禮節外，出入公共場所要戴口罩，1981年以後出生的成人因抗體可能衰退，赴麻疹流行地區前可就醫評估補接種MMR疫苗。

關鍵字： 麻疹健康 麻疹 疾管署 MMR疫苗
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