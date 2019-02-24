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慢箋藥物遺失補領得自費　民眾慌「搞丟慢箋」怎辦？健保署澄清

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▲▼醫院領藥,健保。（圖／記者季相儒攝）

▲去年6月上路的健保規定，領慢性病用藥若遺失要補領得自費。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

從去年6月開始，民眾若遺失慢性病連續處方箋藥物，再領藥必須自費，有民眾誤以為只要慢箋單據遺失就得自費，健保署澄清，此規範主要是針對民眾「已領取的慢箋藥物」，若保管不當遺失想再領藥必須自費，至於「單據遺失」只要回醫療院所掛號就醫重新開單即可。

以前民眾若沒有帶健保卡就醫，仍可開慢性處方箋，且病人若自訴慢箋藥物遺失，也常會要求重開，可能造成不必要的浪費。去年健保署公告修正全民健保醫療辦法，自6月1日起，沒帶健保卡就醫者不能開慢性病連續處方箋；慢箋藥物若遺失，要重開藥物，健保不予給付。

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也就是說，如果慢箋藥物不小心弄丟了，再次領藥的醫療費用要自行負擔，然而有臨床醫師接獲民眾反應，誤以為只要慢箋遺失就得自費領藥，相當憂心。健保署醫管組表示，此次修訂主要是考量民眾應該善盡藥物保管責任，遺失以後的醫療費用應該自行負擔，並非規範遺失慢箋單據。

醫管組提醒，如果慢箋遺失無法去藥局調劑藥物，民眾只要再次就醫重新開單據即可，收取的費用也是按照掛號、部分負擔等一般就醫程序的價格，不會用自費購藥。

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關鍵字： 健保署 慢性病 慢箋
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