正妹羞看診「私密處很髒」…醫師竟夾出套套！男友秒臉綠：妳在外面亂搞？

▲正妹羞看診「私密處很髒」…醫師竟夾出套套！（圖／翻攝東森綜合台）



記者許力方／台北報導

有一名年輕正妹病患前往婦產科就診，直指「我男友嫌我妹妹很髒」，經內診檢查，發現她私密處分泌物異常多，感染物非常髒，深入放陰道擴陰器（俗稱鴨嘴）發現一個小塑膠袋，結果夾出保險套。女病患把男友一起抓來看診，男友竟當著醫師的面不客氣反嗆「那不是我，妳在外面亂搞！」

婦產科醫師李偉浩21日在《醫師好辣》談話節目中分享了一起誇張事件。有一名長相漂亮的年輕女病患在男友陪同下，一同前往婦產科看診，向醫師苦訴「我的男朋友嫌我妹妹很髒」，當下他還聽不懂，笑回對方「妳妹妹很髒，那應該帶妹妹帶才對，妳過來幹嘛？」結果女病患才害羞地說「我有帶啊！」見醫師不懂，才娓娓道來事情始末。

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正妹病患描述，其實是「底下分泌物異常」，李偉浩才恍然大悟，回應說「這個很常見」便將她帶進內診檢查，結果一看分泌物真的非常多，感染物也看起來非常髒，因為內診鴨嘴會放比較深入，沒想到就看到有一個小塑膠袋在裡面，輕輕夾出來，發現竟是一個保險套卡在裡面！

結束內診後，美女病患馬上氣沖沖地跑到診間外和男友大吵一架，後來帶著男友一起進房看診。兩人就這樣當著醫師面前，互相詰問，女病患痛罵「你為什麼把保險套留在我體內？」男友急忙否認連說幾次「沒有沒有不是我」，甚至嗆她「你這女生有沒有在外面亂搞？」要李偉浩評評理，甚至問說可不可以拿去檢驗看看，釐清到底是誰用的？

另一名婦產科醫師鄭丞傑有感而發，分享自己也遇過一起長期1年多感染的案例。女病患因分泌物異常，給很多醫師看診都檢查不出原因，連他第一次看也沒查出原因。後來有一次內診放入鴨嘴要出來時，突然發現一個突起物，鑷子一敲竟發出「叩叩叩」的聲音，問她也說不記得放過什麼東西。最後手術開刀才發現是情趣用品，被擠到陰道壁裡，越來越深，幾乎陷入大部分。提醒女性真的要自己小心。

▼正妹病患案例自8分25秒開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

