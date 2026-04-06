中年男突頭暈、黑矇...就醫發現頸動脈狹窄　醫師提醒中風風險高

▲頸動脈狹窄影像圖。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

50歲林姓男子近日因不時感到頭暈、左邊手腳麻而就醫檢查，經神經內科醫師初步安排電腦斷層檢查，雖未發現明顯中風跡象，但基於臨床警覺，進一步安排頸動脈超音波檢查，結果發現內頸動脈已有狹窄情形，隨即收治住院觀察，並轉介神經外科醫師接受內頸動脈血管成形術（氣球擴張合併支架置放），成功改善腦部血流，術後恢復良好、已康復出院。

衛福部南投醫院神經外科醫師陳奕安指出，頸動脈狹窄是導致缺血性中風的重要原因之一，早期症狀常不明顯，或僅表現為短暫性頭暈、單側肢體麻木、甚至視力短暫變黑（黑矇）等，容易被民眾忽視，一旦血流受阻，可能造成腦部長期缺血，進而增加中風風險。

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陳奕安說明，前述病患術後需長期服用抗血小板的藥物，以預防血管再次阻塞，並須配合定期追蹤檢查，確保血管通暢。

陳奕安提醒，患有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」慢性病族群，以及有抽菸習慣或曾接受頭頸部放射治療的癌症病友，皆屬頸動脈狹窄的高風險族群，像林男本身就是高血脂的患者，更應特別留意相關症狀，一旦出現頭暈、肢體麻木或短暫視力異常等警訊，應儘速就醫檢查，把握治療時機，以降低中風發生機率。