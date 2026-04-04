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15歲弟突吐血！胃鏡驚見「滿滿鵝卵石」　醫：80%胃癌和它有關

▲▼15歲弟突吐血「胃長滿鵝卵石」！醫切片驚：80%胃癌和它有關。（圖／洪華希醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲15歲弟弟胃黏膜「布滿鵝卵石」，醫師洪華希切片證實為感染幽門螺旋桿菌。（圖／洪華希醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家長千萬別輕忽孩子的胃痛！一名15歲男孩日前因突然嚴重吐血被收治住院，由兒童腸胃科醫師洪華希安排胃鏡檢查後，除了發現正在出血的潰瘍，更驚見胃黏膜佈滿一顆顆像小山丘的「結節樣變化」，醫學上俗稱「鵝卵石樣」，最終切片證實感染幽門螺旋桿菌。更令醫師擔憂的是，報告顯示已出現低度異形增生，簡單說，這就是一種癌前病變。

洪華希醫師在粉專發文指出，幽門螺旋桿菌早在1994年就被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，多項大型研究顯示全球約80%的胃癌與它有關。一旦感染後，胃部會陷入慢性發炎，並經歷一連串惡化過程：先是胃黏膜萎縮，接著出現「腸上皮化生」（胃部長繭、細胞變異），再進展到「細胞異形增生」（細胞突變、染色體異常），最後演變為胃腺癌。

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數據顯示，一旦進展至癌前病變，風險便大幅躍升。洪華希解釋，腸化生每年癌變率約0.16～0.34%，低度異形增生則為0.6～1.1%；若到了高度異形增生，癌變率更飆升至6～18%。美國消化內視鏡醫學會甚至示警，高度異形增生者，有25%會在一年內進展成胃腺癌。

台灣過去在馬祖曾有大型研究實證，透過大規模篩檢與投藥治療，讓幽門螺旋桿菌盛行率從64.2%降至15.0%，胃癌發生率也隨之降低53%。洪華希表示，根除感染能有效預防胃癌，這也是為何衛福部今年開始推動公費胃癌篩檢。

對此，洪華希也特別給家長「5點提醒」：

1. 長期胃痛：若孩子原因不明長期胃痛，合併生長遲緩、家人有感染史或胃癌家族史，應考慮胃鏡檢查。

2. 缺鐵性貧血：若孩子不明原因貧血且補鐵無效，可能是感染幽門螺旋桿菌導致慢性發炎，造成鐵質吸收不良。

3. 遵從醫囑：胃鏡若證實有腸化生或異形增生，務必配合用藥、追蹤，並根除細菌。

4. 不要過度擔心：兒童、青少年感染後的胃黏膜病變，預後普遍比大人好。

5. 定期篩檢：父母若符合條件（45～74歲，終身一次），應善用公費胃癌篩檢。

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