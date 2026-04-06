肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

▲營養師提醒，日常補充關鍵營養可以舒緩肩頸痠痛。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

現代人長時間久坐、盯電腦與滑手機，加上姿勢不良，肩頸痠痛問題越來越普遍，不少上班族甚至出現僵硬、緊繃「卡卡」的不適感。營養師指出，除了調整姿勢與活動身體外，日常補充關鍵營養素，也有助於緩解肌肉發炎與神經緊繃，改善肩頸不適。

營養師李宜樺表示，肩頸痠痛除了與姿勢有關，也與身體發炎反應、神經傳導與肌肉功能息息相關，建議可從3大營養素著手補充，包括「維生素D、維生素B群、鎂」都有助於減緩不適。

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首先是「維生素D」具有調節免疫與抗發炎的作用，能幫助減輕肌肉發炎情形。研究發現，當體內維生素D不足時，可能加重或導致肩頸痠痛，適度補充有助改善症狀，日常可透過攝取日曬乾香菇、鮭魚、雞蛋與強化牛奶等食物補充或適度曬太陽促進體內生成。

▲營養師推薦三大營養素舒緩肩頸痠痛。（圖／好食課提供）

「維生素B群」與能量代謝、神經功能及血液循環密切相關，若攝取不足，容易出現疲勞與肌肉不適。研究顯示，維生素B1、B6與B12的組合，有助於減緩腰痛及其他部位的肌肉問題，常見來源包括糙米、燕麥等全穀類，以及瘦肉、豬肝與雞胸肉等。

「鎂」具有調節神經與維持肌肉正常收縮的功能，適量補充可幫助放鬆緊繃的肌肉與神經，建議可多攝取深綠色蔬菜、堅果類（如南瓜籽、杏仁）及高可可含量的黑巧克力等食物。

除了營養補充外，李宜樺也提醒，肩頸痠痛最根本原因仍與久坐與姿勢不良有關，建議上班族應利用空檔起身活動筋骨，避免長時間維持同一姿勢，並將座椅高度調整至手肘與桌面同高，避免聳肩或駝背，此外，下班後可透過伸展與簡單拉筋，幫助放鬆緊繃的肌肉，減少肩頸負擔。