64歲男罹攝護腺癌第二期　選「海神刀」挽救雄風

▲台中中港澄清醫院泌尿外科主治醫師林孟嚴。（圖／中港澄清醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名64歲男子一次定期健康檢查中，發現攝護腺特異抗原指數異常，1年後指數上升到9.098，為正常數值的2倍以上，就醫後確診第二期攝護腺癌。台中中港澄清醫院泌尿外科主治醫師林孟嚴指出，患者擔心手術後喪失性功能，醫院採取侵入性較低、精準消融的「海神刀」治療方式，保留勃起神經與括約肌，術後生活品質不受影響。

中港澄清醫院表示，男子從事服務業，無慢性病、泌尿道病史，長期在一處健康中心做健檢，前年的定期健檢中發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常處於臨界值，去年指數上升至 9.098（正常值小於4），轉診至中港澄清泌尿外科門診。

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林孟嚴指出，經進行超音波與肛門指診，確實摸到硬塊，經切片檢查證實為攝護腺癌，進一步透過核磁共振與骨頭掃描確認病程為第二期攝護腺癌，腫瘤體積約11.9×4.86mm。

▲核磁共振與骨頭掃描確認病程為第二期攝護腺癌，腫瘤體積約11.9×4.86mm。（圖／中港澄清醫院提供）



由於患者自覺症狀幾乎沒有任何不舒服或疼痛，僅感覺解尿到最後的速度稍慢，得知自己罹患攝護腺癌頗為震驚。患者也考量自己相對年輕，且非常在意術後的性功能保留及生活品質，院方提供多個治療方式做參考，患者考慮後，決定選擇侵入性較低、精準消融的「海神刀」治療。

林孟嚴說，經海神刀手術後，患者表示過程並無特別不適，術後需放置一段時間的導尿管，拔除尿管初期可能有頻尿狀況，但隨著時間已慢慢恢復，目前憋尿能力改善，排尿非常順暢，完全沒有漏尿的副作用，復原狀況良好，持續在門診定期追蹤。



「海神刀」手術，可以和核磁共振造影（M R I）的影像結合清楚標示癌腫瘤位置，在手術當下有即時超音波影像進行3D融合，讓醫師能像GPS導航一樣，經肛門放入探頭，從直腸進入攝護腺癌位置，清楚掌握並依照癌腫瘤位置深度與範圍做精準消融，以殺死癌細胞，屬於保守性的非侵入式治療方式，不但體表完全無傷口，術後有效保留勃起神經與括約肌，讓患者生活品質不受影響。

林孟嚴強調，並非所有攝護腺癌患者都適合海神刀，一般來說，較可能納入海神刀治療評估的患者，多半符合以下情況，包括：第一期或第二期攝護腺癌、癌細胞仍侷限於攝護腺未遠端擴散、不適合麻醉太長時間的長者、重視尿路控制與性生活者。