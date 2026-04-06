喜歡背對人吃飯？從「4選位習慣」看穿人性　愛坐角落最缺安全感

▲從進餐廳選位置的習慣，能看穿一個人的性格。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／諮商心理師林萃芬

為什麼有些人一進餐廳就直奔窗邊，有些人卻總是往最後方的角落走，甚至寧可背對眾人，也不願在別人的視線裡吃飯？看起來只是座位偏好，背後其實往往藏著一個人的安全感、人際距離感，以及與世界相處的方式。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從肢體洞察人心》中指出，座位的選擇，就像我們在生活中如何「定位自己」及「與他人相處」的縮影，究竟「選座位」反映了什麼內在性格與人際關係模式，往往比想像中更值得細看。

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國中時期有個同學的行為非常特別，每次到了吃飯時間，他都要遠離眾人的視線，選一個大家「看不到他」的位子，才能安心吃飯。連和同學相約去看電影、吃東西，他都堅持跟我們坐不同桌，並且要背對著我們，才吃得下東西，只要有人站在他面前，他就食不下嚥。根據同學自己的解釋，因為他覺得吃東西的樣子很不雅觀，所以非常討厭對著別人吃飯。

由於他選座位的習慣實在太令人印象深刻，讓林萃芬開始對別人「會選什麼位子坐」產生好奇。後來因緣際會當了服務業的顧問，她有了更多機會可以觀察別人選座位的特殊偏好。她曾碰過一位客人，不但一進門就指明「不要男性助理」為她服務，甚至還交代：「座位前、後、左、右的客人都不能是男性。」如此懼怕異性，可以想見她與異性的關係大概充滿緊繃與焦慮。

還有些客人特別喜歡坐在後面的角落位子，即使前面還有很多寬敞舒適的座位，他依然要走到空無一人的座位區，一個人孤零零地坐在那裡。

現在許多餐廳、咖啡館都有帶位服務，但仍有不少人偏好自己挑選座位，並且不是隨便坐，而是會繞場一圈、仔細觀察四周，然後找到一個「最自在」的位子。為何不同的人會對座位有不同的偏好？座位的選擇，就像我們在生活中如何「定位自己」及「與他人相處」的縮影。

選擇「靠窗位子」的人格特質

在正常的狀況下，餐廳的靠窗位都是最早被選走的，坐在窗邊既可欣賞風景，又能擁有較為寬敞的空間，還能環顧全場、觀察其他人的表情，難怪如此搶手。

選擇靠窗位子的人，性格通常較多樣化，或是崇尚自由的夢想家，最大的樂趣就是找個視野良好的座位，欣賞真實上演的人生百態。對他們來說，理想的人際關係，最像看戲一樣，過程豐富精采，卻不會帶來任何麻煩與壓力。

也有些選擇「靠窗」位子的人，喜歡保有距離感、空間感的人際互動，他們偏好靜謐、有風景的位置，窗戶讓他們有「出口」的感覺，也象徵他們在關係中，需要保有自己的空間與思考時間。在人際互動中，他們可能不是最熱絡的，但卻是值得信賴的傾聽者。靠窗位子也讓他們能在感到壓力時，望向遠方，得到片刻的喘息。根據榮格的性格理論，他們多半屬於內向、感覺型人格，對外在環境敏感，容易感受到他人的情緒起伏，因此更需要空間來調節自己的情緒能量。

選擇「靠窗」位子的人，也有可能是個性理智的企業家，他們喜歡綜觀全局，按部就班地創造自己的未來。這類型的人善於社交，很清楚和誰交往對自己有幫助，也因此，他們會用投資事業的態度來經營人際關係。

選擇「角落位子」的人格特質

喜歡坐在角落位子的人，多半屬於謹慎觀察、保護自己的安全型人格，通常有較強的自我保護意識。他們不喜歡自己處於視線焦點，反而偏好從角落觀察全場，掌握整體情勢。在人際關係中，他們容易保持警覺，擔心被過度侵犯自己的界線，因此習慣先觀察、後互動。此外，他們也多半很細心，容易洞察他人未說出口的情緒，但同時也常會壓抑自己的需求，往往要在確定安全無虞後才願意打開心房。

也因此，習慣坐在角落的人，不喜歡和別人有太過密切、頻繁的接觸，很在意有人不經他們同意，就侵入他們的空間。倘若認識的朋友中，有人偏愛角落的位子，提醒你，在進入他們的「安全範圍」前，最好先跟他們打聲招呼，不要一廂情願期望和對方成為「親密好友」，稍微保持一點距離，會讓對方比較有「安全感」。

一般而言，缺乏安全感及個性內向的人，都需要比較大的「私人空間」，他們不管是站著或坐著，都會刻意和別人保持距離，非常害怕和別人有肢體接觸。只要身處「人多吵雜」的地方，就會覺得渾身不自在，想要找個安全的地方躲起來。

選擇「面對面位子」的人格特質

選擇「與人面對面」位子的人，多半是重視連結、溝通的主動型人格，喜歡與人坐在對面，代表在人際互動中具備主動性與開放性，象徵著一種心理上的「迎向」與「連結」，意味「我準備好與你對話、交流」，願意直接面對彼此的情緒與立場。

根據「五大性格特質」，選擇「與人面對面」位子的人，通常在「外向性」與「親和性」上得分較高，擅長建立關係，也不怕直接討論問題，他們的人際互動風格傾向坦率、直接，往往是團體中熱絡氣氛的重要推手。

這就是為何個性活潑外向的人，偏愛坐在容易和別人接觸的位子，例如面對面或並排而坐，講話時也喜歡用眼睛注視對方、用肢體觸碰對方。一旦視線有障礙，或碰不到對方，他們便會覺得不舒服。由於對人不設防，他們很快就能和初識者打成一片，而且人越多，他們的精神越好，表現也越好。

選擇「斜對角位子」的人格特質

選擇「斜對角」位子的人，多半是懂得變通、保有彈性的人際策略家，在人際關係中屬於「進可攻、退可守」的靈活風格。他們懂得拿捏距離，也懂得觀察他人的情緒與需求，會適時給出恰當的回應。從人際風格來看，他們傾向「高情緒智力」，能夠掌握場合氣氛，調整自己的互動方式。他們懂得在關係中「以退為進」，確保互動的和諧與舒適。

不過，也有些選擇坐在斜對角和別人「遙遙相望」的人，個性較為害羞內向，既害怕跟別人視線相對，更不愛別人盯著自己看，為了安全起見，便選擇離對方遠一點的位子。

從選座位看「心理位置」

我們每天都在「選擇位置」，不只是餐廳的位子，更是在人際關係中的位置。有些人習慣靠窗，看似抽離，實則在心中保留空間給自己。有些人偏好面對面，是因為重視每一次真誠的交流。這些微小的選擇，說明了我們如何看待自己、看待他人，也透露出我們在人際世界中，如何尋找一個能安心落腳的位置。

下次選擇座位時，不妨也停下來問問自己：「現在需要什麼樣的距離與連結？」那將會是一段認識自我、傾聽內在需求的重要時刻。

同時，從別人選擇的座位，再配合其肢體語言，大概可以判斷對方喜不喜歡和別人接觸、對朋友的信賴感強不強、個性是內向還是外向、對私有空間的需求是大還是小。有了這些基本資料後，就能夠用適合的方法與對方相處，而不會誤觸對方的禁忌。

本文摘自：林萃芬／《從肢體洞察人心：運用直覺訓練法，從肢體語言與微表情快速洞察真實意圖》／時報出版