看到泡泡尿以為腎壞掉？醫揭「蛋白尿」關鍵3特徵：別虛驚一場

▲尿出泡泡尿別驚慌，示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

不少民眾因為發現馬桶中的尿液出現許多泡泡而跑泌尿科就診，擔心「蛋白尿」上身，甚至認為腎臟出問題。醫師指出「泡泡尿不等於蛋白尿」，多數情況只是虛驚一場，但如果泡泡「多層次、中小型、不會消散」等3特徵，要特別提高警覺。

書田診所泌尿科醫師張雲筑在書田會客室衛教影片說明，單純的泡泡尿常見有三大原因。第一是「尿液沖擊馬桶表面」，因為尿尿速度快、衝擊到馬桶壁的力量大，或是馬桶壁上有清潔產品的殘留，都會使得馬桶容易呈現大顆、單層、容易消散的泡泡。

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第二是「尿液中含有食物、藥物的代謝物」，張雲筑說，尿液當中的膽汁、食物、藥物的代謝物，它們同時具備了親水性和疏水性，就宛如界面活性劑一般，容易使得尿尿產生了多層次的細小泡泡。

最後是「尿液濃度較高」，張雲筑解釋，如果在輕微脫水的時候，尿液的濃度相對較高，尿液當中的溶質比例上升，也會容易產生泡泡。也因此，多數的泡泡尿比較像是虛驚一場。

至於什麼樣的泡泡尿要留意？張雲筑提醒，若「馬桶沖水後仍殘留白色泡泡」，而且泡泡看起來「很多層次」，又是屬於「中小型」的泡泡，就比較有可能是蛋白尿。因為當腎臟功能出問題，會滲漏太多蛋白質到尿液當中，使得尿尿產生了許多泡泡。

張雲筑指出，若泡泡尿同時合併其他症狀，更應儘速就醫檢查，包括尿量明顯減少、臉部或四肢水腫、出現血尿、排尿疼痛，或伴隨噁心、嘔吐與異常疲倦等，皆可能是身體發出的警訊。

此外，蛋白尿的成因不僅限於腎臟疾病，張雲筑說，也可能與懷孕、糖尿病、高血壓等慢性病，或劇烈運動、脫水、泌尿道感染，甚至陰道分泌物混入等因素有關。

張雲筑強調，單靠肉眼觀察難以準確判斷是否為蛋白尿，建議民眾若有疑慮，應至醫療院所進行尿液檢驗，以釐清原因並及早處理。