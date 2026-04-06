夜市「賣澱粉腸」未送食安檢驗　北市衛生局：標示不實最高罰400萬

▲饒河夜市「賣澱粉腸」爆食品未送驗炎上，店家緊急道歉停業。（圖／翻攝自threads）

記者趙于婷／台北報導

台灣近年掀起中國小吃熱，一對情侶在台北市饒河夜市開設「澱粉腸」攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不過因產品來源和未送相關檢驗引發爭議。對此，台北市衛生局指出，若店家有營業會去做稽查，如果產品標示不實，可依照《食安法》處4萬到400萬元。

一對年輕情侶今年3月起陸續在IG、Threads發文，預告將在饒河夜市開設「台灣第一間澱粉腸」，更在4月3月發布攤位開幕的宣傳影片，除了公開烤澱粉腸的實際操作場景外，也在內文強調「配方都是自己研究的手工澱粉腸」，但有網友質疑「澱粉腸」來源。

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業者4日特別直播回應網友疑問，卻反而引發信任危機，原因是業者先前宣傳時主打澱粉腸是40％雞肉且手工製作，直播中卻改口說是60％雞肉、由食品工廠代工，甚至業者還在直播中自爆，產品並未送食品安全檢驗，引發網友關注。業者隨後也緊急表示，已聯繫廠商安排送驗，在檢驗報告出來之前，將暫停營業與販售。

針對相關爭議，台北市衛生局食藥科技正黃敬堯指出，這部分會去做查核，釐清原料和製造產地是哪裡，如果標示不實，可依照《食安法》第28條處4萬～400萬元。至於可能的產品來源，黃敬堯表示，這類製品不太可能自己進口，看起來比較像在台灣生產製作，未來店家有營業的話，就會去做稽查。