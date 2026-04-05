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站著尿濺全場！醫點名「3種人」要改坐著尿　實測大推：家庭和諧

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲傑登醫師自曝自從「坐著尿尿」後，家庭氛圍和諧不少。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家裡廁所明明剛掃過，卻總有一股揮之不去的尿騷味？小兒科醫師傑登指出，許多男性認為「站著尿才Man」，但這帥氣姿勢背後隱藏的是肉眼看不見的尿液飛濺，不僅馬桶周邊，連牆面、地板甚至不遠處的牙刷都可能中招。他大方分享，自從自己改成「坐著尿」後，不僅身體更有感，連家庭氣氛都和諧不少，特別建議3種人可以試試看。

傑登醫師在粉專發文直言：「站著尿尿真的很容易到處亂噴！」並從健康與衛生的雙重角度來看，坐著尿尿其實藏著4大好處：

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1. 排尿更輕鬆、不需出力：

坐著時骨盆底肌與括約肌比較放鬆，排尿時不需要過度出力，這對於患有良性攝護腺肥大或排尿困難的男性來說，坐姿的順暢度通常會更好。

2. 容易「尿乾淨」減少殘尿：

正因為肌肉在坐姿下較為放鬆，排尿會更完整，殘留的尿液相對較少。這在理論上也能降低細菌滋生的機會。

3. 降低半夜跌倒風險：

對於年長者、平衡感較差或半夜睡眼惺忪的人來說，站著尿尿潛藏危機。而坐著尿可以降低跌倒風險，更能避免「以為有尿準，結果都在地上」的慘狀。

4. 廁所整潔度大幅提升：

這是最直接的優點！坐著尿能避免肉眼看不到的尿液噴濺到馬桶外，能讓廁所乾淨許多。

不過，傑登也理解大眾的顧慮，他直言：「外面馬桶那麼髒，誰想坐啦？」因此他建議，在外面公廁有小便斗，或馬桶明顯不乾淨時，站著尿沒問題；但如果是在自己或朋友家裡，或者是明顯乾淨的馬桶，其實可以試著改變習慣。

傑登強調，站著或坐著尿沒有絕對對錯，對於健康男性來說差異可能不大。但如果你有「排尿不順、半夜常起來尿、常被抱怨弄髒廁所」這3種情況，真的可以嘗試坐著尿，「你試試看，家庭氣氛會和諧不少」。

李洪基又在玩翻譯XD

關鍵字： 尿尿 尿液 尿騷味 兒科醫師傑登 殘尿 跌倒 攝護腺肥大

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