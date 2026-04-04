睡覺「1習慣」竟是奪命符！　9萬人研究示警：心肌梗塞風險增47%

▲開燈睡覺會「傷心」，9萬人研究示警了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你睡覺的時候，房間有多亮？是路燈透過窗簾縫隙灑進的光、電視待機的小紅燈，還是手機螢幕不時亮起的微光？復健科醫師王思恒引述2025年最新研究示警，這些看似無害的殘留光源，恐正悄悄重創你的心血管。研究發現，夜間暴露在較亮光線下的人，心衰竭風險最高竟增加56%，心肌梗塞風險也攀升47%。

王思恒醫師在粉專分享一篇發表於權威期刊《JAMA Network Open》的大型前瞻性研究。該研究分析英國生物資料庫中近9萬人的數據，參與者手腕配戴光感測器長達一週，詳實記錄約1300萬個小時的實際光照資料，並追蹤長達9.5年，觀察光照與心血管疾病的關聯。

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研究結果令人驚訝！與夜間環境最暗的族群相比，夜間光照最亮的人：

心衰竭風險增加56%

心肌梗塞風險增加47%

冠狀動脈疾病風險增加32%

心房顫動風險增加32%

中風風險增加28%

王思恒進一步指出，這呈現明顯的「劑量反應關係」，意即夜間接觸的光線越多，患病風險就越高，並非只有最亮的那組才危險。即便校正了年齡、性別、運動、菸酒及飲食等變因，這項關聯依然顯著。

「這不只是睡不好的問題！」許多人認為開燈睡覺傷身是因為睡不著，但王思恒表示，研究者額外校正睡眠時長與效率後，發現多數心血管疾病的關聯仍保持顯著。換言之，睡不好雖然解釋了一部分原因，但光線本身對身體的影響不容小覷。

至於白天多曬太陽是否有幫助？研究發現，白天光照量高的人，初期看似有較低的心血管風險，但加入運動量校正後關聯便消失，顯示曬太陽的好處很可能來自於「愛曬太陽的人通常較愛運動」。

雖然這項觀察性研究還無法證明因果關係（如夜班工作者作息混亂等混淆因子），但結合晝夜節律證據，王思恒仍建議大眾應合理控制睡眠環境。他提出簡單作法：「換上遮光窗簾、關掉不必要的電子設備、避免強光直射。」但他特別提醒，若是有防跌倒需求的長輩，仍應以安全優先保留必要夜燈。