減肥、保護心血管！常吃茅屋起司...身體會出現「8神奇變化」



▲茅屋起司不僅好吃，還可以為身體帶來許多健康益處。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你吃過茅屋起司嗎？茅屋起司原產於荷蘭，成分為脫脂牛奶，和一般起司不一樣，茅屋起司的形狀較為鬆散，帶有一點點酸味，吃起來不僅美味，還可以為身體帶來許多健康益處。對此，國外網站《Bright Side》就整理出常吃茅屋起司，身體會出現的8種神奇變化，原來吃茅屋起司可以讓減肥效果變更好、促進新陳代謝，甚至還能保護心血管！

常吃茅屋起司，身體竟會出現8種神奇變化：

1.新陳代謝的速度會加快

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在茅屋起司中，擁有大量的B族維生素，能夠讓新陳代謝維持正常，而維生素B12也有助於提高大腦的有效性，讓身體能夠更好地消化鐵質；核黃素會將碳水化合物轉化為能量，泛酸則可以改善體內蛋白質、脂肪、碳水化合物和氨基酸的代謝。

2.塑造肌肉

茅屋起司含有一種蛋白質，稱為「酪蛋白」，可以讓人體慢慢消化並有助於增加肌肉重量，這就是為什麼許多運動員會在睡前吃茅屋起司的原因，茅屋起司的氨基酸會進入血液中，而肌肉會從中獲取健康的營養素。

此外，食用茅屋起司也會讓你很有飽足感、充滿活力，而且對於蛋奶素食者來說也很好，因為茅屋起司含有每日建議的蛋白質攝取量。



▲食用茅屋起司有助於增加肌肉重量，並帶來減肥的效果。



3.減肥變的更簡單有效

根據2015年的一項研究發現，就算你不常做吃力的訓練或是運動，多吃點茅屋起司也可以幫你減肥！該研究把受試者分為「體重超重、吃低熱量飲食、常吃茅屋起司但不運動」和「吃低熱量飲食、茅屋起司，但有運動」兩組，結果最後發現，這兩組受試者都有成功減肥。

除了第2點提到的酪蛋白之外，根據《別怕胖！宵夜選吃「減肥新星」也能狂瘦一波 網：相見恨晚》報導指出，茅屋起司中的脂肪也是幫助人體燃燒脂肪的關鍵營養素，所以如果你想要靠茅屋起司減肥，建議就要選擇低脂或無脂，才不會導致反效果。

4.女性的私密處健康可以獲得改善

乳製品，特別是茅屋起司，由於含有豐富的蛋白質、鈣和維生素D，不僅有助於穩定經期，還可以維持荷爾蒙平衡，因此對於女性的私密處健康非常有益。

此外，常吃茅屋起司甚至還可以降低罹患乳腺癌的風險，國外一項為期16年的研究發現，女性若是在絕經前擁有較高含量的維生素D和鈣，就有助於降低罹患乳腺癌的風險。



▲吃茅屋起司能夠補充維生素D和鈣，有助於降低罹患乳腺癌的風險。（示意圖／記者李佳蓉攝）



5.骨骼會變的更強壯

相信大家都知道，富含鈣的食物對於骨骼的益處，而茅屋起司就含有每日攝取量的鈣28％，還可以對新陳代謝和骨組織厚度產生積極影響。如果從小時候就開始吃乳製品，就可以獲得鈣的最大效果；在懷孕期間，多吃富含鈣的食物可以降低罹患骨質疏鬆症的風險，以及穩定神經系統。

6.血糖水平會變穩定

茅屋起司含有「鎂」，可以讓血糖水平維持正常，這對患有二型糖尿病的人非常有益，因為茅屋起司能讓身體對抗疾病並以最大限度減少疾病可能會帶來的影響。但要注意的是，如果你已經患有糖尿病，不確定自己是否可以食用茅屋起司，最好要先詢問過醫師意見再決定要不要吃。



▲糖尿病患者在食用茅屋起司之前，最好還是要先問過醫師的看法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



7.心血管系統的功能會變比較好

除了能讓血糖水平正常化之外，茅屋起司中的鎂也能為心血管系統帶來積極的影響，可以控制動脈壓並防止出現血栓。200克的茅屋起司能給人體約30％的每日建議硒攝取量，而硒是一種強大的抗氧化劑，可以中和自由基的負面影響，保護血管和心臟組織免受傷害。

8.中風的風險會降低

茅屋起司也含有「鉀」，有助於維持身體的水平衡、減少焦慮，若能多攝取鉀，就能降低動脈壓以及中風的風險；此外，吃乳製品，包括起司類的食物，可以防止和心血管疾病或是糖尿病相關的代謝綜合症。



▲平常若是能多攝取鉀，就可以降低動脈壓以及預防中風。（示意圖／記者周姈姈攝）