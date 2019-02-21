減肥甩掉70公斤「贅皮垮如皮衣」　堅挺雙峰慘淪布袋奶

▲原本鬆弛的贅皮，經過手術變得緊實。（圖／翻攝自陳彥州整形外科臉書，下同）

生活中心／綜合報導

減重原本是件開心的事情，不過台中市一名30歲陳小姐卻變得更沒自信，原來她身高160公分，5年前體重120公斤，經過減重手術後甩掉70公斤，但身上的贅皮卻像洩了氣的汽球一樣，不僅鬆垮還皺巴巴，原本傲人的D罩杯也從蜜桃狀下垂成阿嬤的「布袋奶」，幸好去年接受整形手術，切下3公斤的贅皮，恢復緊實好身材，讓她夏天可以再穿回低胸背心、熱褲。

陳女去年底接受兩階段環切贅皮拉皮手術，成功恢復緊緻肌膚，讓她直呼「從地獄上了天堂！」中國醫藥大學附設醫院整型外科醫師陳彥州也將她的照片放上臉書分享，希望大量減重之後有嚴重贅皮困擾的人，可以嘗試「形體雕塑去除贅皮手術」，除了讓身體清潔更容易，還能找回失去的自信心。

請繼續往下閱讀...

陳彥州表示，第一階段先幫陳小姐進行360度腹部環切拉提方式，切除不必要的贅皮，同時拉提大腿與臀部與腰部腹部肌肉，再來第二階段則是胸部與大腿拉提緊實手術，則透過胸部拉提手術，讓胸部恢復傲人的D罩杯，雙手臂蝴蝶袖經過拉提手術後更加緊實，可以穿無袖背心出門。

「切除下來的贅皮足足有3公斤，相當於一個新生兒的重量。」陳彥州分析，之所以會產生贅皮，是因為肥胖患者身體都是脂肪，皮膚彈性纖維被極度拉扯，拉扯久了讓彈性纖維遭受破壞，一般減重20到30公斤會出現輕微贅皮，超過50公斤贅皮就會相當嚴重，無法藉由運動解決時，就必須藉由形體雕塑手術去除。

陳彥州指出，台灣每年有3千人左右接受減重手術，但大量減重後產生的贅皮，對患者造成的心理影響經常被忽略，因為無法用運動與任何侵入性方式解決，患者也常在夏天出現汗疹，甚至因為贅皮造成自卑心理，希望有這類困擾的人都可以嘗試看看，讓身心恢復健康。

▲陳彥州醫生。