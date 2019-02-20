本土麻疹再三例！診所員工、急診室陪病家屬　皆遭越南移入個案傳染

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署公布國內新增3例本土麻疹確定病例，為北部兩名30多歲女性及一名30多歲男性，他們近期都沒有國外旅遊史，且為日前發佈越南境外移入個案就醫時的接觸者，分別是診所員工以及同待急診室的陪病家屬，目前均居家隔離中。而當中兩名個案在可傳染期間（2/12~15）分別曾經有到內湖區銀行、郵局以及中山北路一段的郵局等地，提請民眾注意。

疾管署曾經在本月8日發佈一名越南境外移入個案，是北部30多歲男性（指標個案），昨（19）日才公布一名20多歲女性和其接觸感染麻疹，今（20）日又再確認3例個案都是該男性的相關接觸者。

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當中兩名30多歲女性為指標個案發病後就醫的台北市某診所員工，另一名30多歲男性為指標個案至急診就醫時待在同地點的陪病家屬，3人發病日介於2月13日至2月16日、出疹日介於2月16日至2月18日，發病後由衛生局安排檢驗並確診，目前均居家隔離中。

衛生單位已掌握此三案之家庭及職場接觸者共27人（監測最長至3月12日），診所及其他相關接觸者持續匡列中。由於個案可傳染期間有公共場所活動史，提醒民眾如曾於附表時段出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

今（2019）年截至目前國內累計17例麻疹確定病例，為近五年同期新高，當中9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另8例為國內感染，其中6例為境外移入病例之接觸者。

疾管署表示，麻疹傳染力極強，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防。目前國內公費MMR疫苗儲備量約38萬劑，請民眾按時於幼兒滿1歲及滿5歲各接種一劑MMR疫苗，而育齡（15至49歲）婦女如經檢測無德國麻疹抗體亦可公費接種一劑MMR疫苗。

目前我國區域級以上醫院1981年以後出生的急診醫事人員，完成MMR疫苗接種比率達8成5以上、高風險科別(含急診、感染科、小兒科及婦產科)醫事人員整體接種率亦達7成7，疾管署籲請醫院及診所各科別醫事人員，應踴躍接種MMR疫苗；另也提醒就醫病患及陪病家屬出入醫療院所時，應配戴口罩並落實手部衛生，以避免暴露於感染風險。