準備被喜帖炸！「星座前3名＝最容易閃婚」...射手意外上榜



▲有些情侶可能在一起沒多久就互許終生，馬上丟出閃婚的震撼彈。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



國際中心／綜合報導

你覺得自己有「閃婚」的可能嗎？許多人在談了戀愛之後，恨不得把整個世界都給對方，眼裡更是連一粒細沙都容不下，甚至還有些人明明就還沒有很了解彼此，就開始計劃婚禮，走上閃婚這條不歸路。對此，大陸網站《新浪看点》就揭曉12星座中最有可能閃婚的星座前3名，射手座竟然拿下第1，原來他們除了熱愛自由之外，也敢愛敢恨，可能會因為衝動或是感動就結了婚！

你有上榜嗎？最容易閃婚的星座前3名：

第3名：獅子座

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如果你身邊有獅子座的朋友，請隨時都要把紅包準備好！獅子座的桃花運本來就非常旺盛，而且他們不管是在經濟條件還是心理成熟度方面都有不錯的表現。但是，獅子座要記得，當你決定要和某人一起進入感情關係時，一定要先慎重考慮，因為這個對象可能不僅會是你的戀人，更有可能會是陪伴你走過一生的另一半呢！



▲獅子座在選擇伴侶時要謹慎考慮，因為那位伴侶可能就是會陪你走過一輩子的對象。



第2名：天蠍座

在所有星座中，天蠍座也是最容易脫單，或是立刻結婚的星座代表之一。天蠍座的個性就像獵人一樣，就算你目前還是單身的天蠍座也沒關係，只要你能用心尋找另一半，相信有天你一定可以找到適合自己的對象，因為天蠍座命中注定最後一定會得到自己最想要的另一半，遇到喜歡的對象就趕快出擊吧！



▲只要是天蠍座想追的對象，沒有到不了手的！（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



第1名：射手座

雖然射手座熱愛自由，但是在感情中，他們不僅桃花很旺，而且還很敢愛敢恨，最終很容易就脫單並閃婚。唯一要注意的是，因為射手座比較感性，所以在閃婚之前一定要先確定自己是否真的愛上求婚的對象，還是就只是感動、衝動而已，畢竟，不管是閃婚還是結婚，都是關乎一輩子的幸福。



▲射手座很容易因為感動或是衝動就做出閃婚的決定，所以一定要多思考一下啊！