北部再增兩例麻疹！20歲女與境外移入個案同待急診室遭傳染

▲預防麻疹最好方式為接種MMR疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（19）日公布國內新增兩例麻疹病例，分別是北部20多歲女性以及8個月大男嬰，近期都沒有國外旅遊史而判定為本土個案。其中女性個案為日前自越南境外移入麻疹病例就醫時的相關接觸者；男嬰則還在住院隔離治療，感染源仍待釐清。疾管署提醒，國際間麻疹疫情延燒，國人經常往來的東南亞以及日韓皆有疫情傳出，若出國應該注意預防，可視情況接種MMR疫苗。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，20多歲女性為本月8日公布自越南感染麻疹、北部30多歲男性就醫時相關接觸者，曾經待在同一急診室而遭到感染，於15日出現發燒、隔日出疹，二度就醫後通報並確診麻疹，目前居家隔離中。另8個月男嬰於2月11日發病、12日出疹，經多次就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中，感染源尚待釐清。

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疾管署副署長羅一鈞表示，麻疹透過空氣傳播且傳染力強，在同一空間的2小時內都可能造成感染，衛生單位已分別掌握20多歲女性的接觸者共49人（監測至3月10日）、8個月男嬰的接觸者共96人（監測至3月6日）。

疾管署也公布兩人在可傳染期間公共場所活動史，包含搭乘捷運、公車以及前往餐廳用餐等，如果民眾如曾出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，今（2019）年截至目前國內累計14例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另5例為國內感染，其中3例為境外移入病例的接觸者。

劉定萍提醒，近期東南亞國家多有麻疹疫情，尤其以菲律賓最為嚴重，到14日為止當地病例數近7000例，其中115例死亡，疫情主要發生於大馬尼拉地區、卡拉巴松區及中央呂宋區，而越南、馬來西亞、泰國疫情也比往年要高。且不只東南亞，近期日本關西地區三重縣、大阪府，南韓京畿道、首爾及大邱也有麻疹疫情發生，民眾若出國旅遊一定要特別注意防範。

新南向人員健康服務中心彭仁奎執行長表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，最有效的預防方法就是接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），接受MMR疫苗注射後可維持至少15年的保護力。此外，民眾出國期間也應做好防護措施，如：勤洗手、注意咳嗽禮節、戴口罩、減少觸摸口鼻、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所。